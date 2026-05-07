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▲品牌大使鳳小岳送禮首選Blueair Classic Pro 守護媽咪安心呼吸環境。（圖／恆隆行提供）

恆隆行代理瑞典空氣清淨專家 Blueair今年母親節攜手品牌大使鳳小岳推薦兩大Blueair明星商品，從家居空氣品質出發，為媽媽獻上最貼心的守護。今年母親節加倍寵愛媽媽，恆隆行推出「買大送小」限時優惠，即日起購買指定機種包含Classic Pro 系列與 Blue Signature SP4i，即贈 Blue MiniMax 空氣清淨機。(優惠詳情請參考品牌官網)旗艦機款Blueair Classic Pro 系列，搭載高端「HINS Pure 紫藍光抑菌技術」，更長效穩定空氣清淨。此外，Blueair Classic Pro透過雙軌濾淨技術的5層濾網設計，更配有「智慧返家模式」可遠端操作。針對臥室空間，品牌大使鳳小岳則推薦兼具效能與美學設計的 Blueair Signature，小小一台，更結合邊桌機能，一機多用，滿足現代居家的多元需求。Blueair Signature透過360度環繞氣流技術實現全面無死角淨化，除了搭載雙軌濾淨技術之外，更結合除臭技術。瑞典空氣清淨專家 Blueair除了兩款推薦的明星商品之外，還有面對梅雨季節的Blueair二合一清淨除濕機D26i以及能夠調節室內溫度的ComfortPure三合一涼暖清淨機等多款熱銷商品，能貼合不同家庭使用需求。