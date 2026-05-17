我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《包青天》原本只預計播15集，結果太受歡迎加到236集。（圖／翻攝自YouTube 華視戲劇頻道）

▲大S（左）在《齊天大聖孫悟空》中飾演雪魄大仙。（圖／翻攝自YouTube 八大俱樂部）

近來Threads上熱烈討論七、八年級生小時候下了課，書包一丟，打開電視最期待的那些電視劇都有哪些，《包青天》、《台灣靈異事件》都獲得高度討論，有趣的是，《包青天》的主題曲竟然是胡瓜唱的，MV中胡瓜穿著亮黃色的西裝，搭配歌曲磅礴的氣勢，還一邊有武打的舞蹈動作，直到現在都還有人會去MV下留言，「現在才知道原來是瓜哥唱的！」《包青天》是華視的八點檔連續劇，從1993年2月開播，至1994年1月播畢，全劇共236集，主題曲〈包青天〉經典歌詞「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸」是七年級生的共同回憶。只是很多人不知道，〈包青天〉的原唱是胡瓜，MV開始胡瓜穿著紫色的T-shirt，配上亮黃色西裝，擺出現代舞的Pose加上高冷表情，讓許多網友笑瘋，「怎麼能這麼正經」、「哇沒想到是瓜哥唱的」、「這一首點進來出不去了」。而《包青天》講述民間故事中，宋朝包拯（金超群 飾）擔任開封府府尹期間審理過的奇特刑案，以單元劇的方式呈現，原本只預計做15集，結果播出後受到觀眾喜愛，不斷加戲，最後加到236集。金超群還因此拿下1995年的金鐘視帝。除了《包青天》之外，還有許多經典八點檔都是七年級生小時候的回憶，像是《神機妙算劉伯溫》、《齊天大聖孫悟空》、《一代女皇》、《新白娘子傳奇》等，都是六、七年級生的最愛，有趣的是，當年《齊天大聖孫悟空》的演員，現在一個個都成為大咖，鄭秀文還演過觀音，已故女星大S則飾演雪魄大仙，蕭薔是鐵扇公主，林志穎是哪吒，相當有趣。