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▲成為ONE OK ROCK之前，TAKA曾經是傑尼斯偶像。（圖／翻攝自TAKA IG＠10969taka）

日本神級樂團ONE OK ROCK日前才到台北大巨蛋開唱，主唱TAKA（森內貴寬）震撼的音場讓現場粉絲為之瘋狂，而他其實從出道以來就話題不斷，身為日本演藝世家出身的他，父親是知名演歌歌手森進一、母親則是森昌子，從小便備受矚目，15歲時就以傑尼斯男團NEWS身分出道，雖然不久後就離開團體追求搖滾夢，不過曾經的男偶像身分也成為了粉絲津津樂道的話題之一。TAKA早年曾簽約傑尼斯事務所，並於2003年以NEWS成員身分出道，當時與山下智久、錦戶亮同團活動，不過他出道3個月便退團，後來父親森進一反對他休學，TAKA依然硬碰硬選擇高中輟學，正式走向與偶像截然不同的搖滾之路。2005年，TAKA接受吉他手TORU邀請加入ONE OK ROCK，樂團於2007年正式主流出道，憑藉〈The Beginning〉、〈完全感覺Dreamer〉等歌曲迅速爆紅，更被譽為「讓日搖走向世界的代表樂團」。此外，TAKA的弟弟HIRO（森內寬樹）也是來頭不小，HIRO是樂團MY FIRST STORY主唱，兄弟倆曾同台演出掀起搖滾圈暴動。不只是弟弟超大咖，他的爸爸是演歌天王森進一，媽媽是知名歌手森昌子，從小在外界審視下長大的他，其實因為「星二代」標籤有過叛逆的日子，還曾推出歌曲〈Nobody's Home〉來訴說對家人複雜的感情。從傑尼斯偶像再到知名搖滾團體主唱，TAKA用創作、歌唱實力告訴世界，自己並不是只是一個單純的星二代，而是有能力靠自己打出一片天的超強歌手。