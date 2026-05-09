中華職棒富邦悍將與味全龍昨（8）日發生本季首次跑壘爭議，悍將孔念恩利用突襲短打搶攻一壘，靠近一壘時遭到三壘手劉基鴻的傳球擊中頭盔，龍隊認為孔念恩當時跑在界外線內，構成「妨礙守備」，因此提出電視輔助判決，但最終未獲得改判，龍隊總教練葉君璋無法接受裁判以「球傳歪」作為維持原判的理由，當事人孔念恩今（9）日受訪時也說，即便再往外跑一點，還是會被丟到。《NOWnews》為讀者整理5月8日至9日孔念恩跑壘爭議的「球評、雙方教練、球員」各方觀點。
🟡本文重點摘要
📍判決結果（5月8日）
📍葉君璋賽後說法（5月8日）
📍球評王翊亘看法（5月8日）
📍孔念恩賽前說法（5月9日）
📍葉君璋賽前說法（5月9日）
📍後藤光尊說法（5月9日）
📍球評潘忠韋看法（5月9日）
📍中職規則補述「一壘區3呎線外干擾守備之妨礙」
📍判決結果（5月8日）
8局下，孔念恩使用突襲短打，點向龍隊三壘防區，龍隊三壘手劉基鴻接到球後快傳一壘，卻直接砸到孔念恩頭部。在孔念恩治療過程中，龍隊認為孔念恩跑在界外線內側，因此提出「妨礙守備」挑戰，最終經過電視輔助判決，維持原判Safe。
📍葉君璋賽後說法（5月8日）
葉總當天賽後指出，無法接受裁判用「球傳歪」作為理由，「傳歪了怎麼會打到頭？這個是我沒有辦法理解欸，懂我意思嗎？他（孔念恩）跑那樣，然後說傳歪了，傳到很歪的地方就不會打到人嘛！這球就是直接打到頭殼，就表示傳得很準，才會打到頭啦！」
此外，葉總也說已經注意孔念恩的跑壘很久，「他不管在一壘還是在（其他壘位）都有這個習慣。就是會故意跑到草皮裡面，去影響守備員，這個其實我之前問過裁判，『他這樣子跑，可以嗎？』」
完整報導：孔念恩3呎線跑壘惹議 葉君璋賽後激動：無法接受「球傳歪」理由
📍球評王翊亘看法（5月8日）
王翊亘指出，妨礙守備的定義應該是指跑壘導致「正常」的守備無法完成，「單看打到跑壘員身上，或是是否跑在線內與否，並不是唯一的判斷標準。」
王翊亘認為，以孔念恩這個案例來說，「守備傳球路徑」與「跑壘路徑」沒有高度重疊，所以孔念恩的跑壘過程並沒有影響到劉基鴻的傳球，「就算孔念恩真的一度跑在草地上，也都不會阻擋到劉基鴻的傳球路徑。」因此此次為正確判決。
完整報導：球評觀點／孔念恩跑壘爭議是正確判決！王翊亘：路徑沒有高度重疊
📍孔念恩賽前說法（5月9日）
孔念恩表示，「當下就是衝一壘也沒有說故意，也不知道自己是跑線內或線外，就是衝過去，看重播才知道是跑在比較裡面。」他提到，自己已經有往外閃，就算再跑出去一點，還是會被球丟到。
聽到葉總說自己已經好幾次這樣跑，孔念恩遲疑了一下，「也沒很多幾次吧！其實我今年才第一次偷點，第一次跑這樣。」
📍葉君璋賽前說法（5月9日）
葉總再度談起前役Play的判決，葉總笑著說，「如果你說就算投準也投不死，所以判Safe，純粹跑者比較快，沒有影響到的問題，這我就可以接受，但講了一個『球投歪了』，這我沒有辦法理解這句話是什麼意思。」
葉總舉大聯盟「妨礙守備」為例，「美國規定只要人不要踩到草皮區，都算沒有妨礙守備，我覺得這很合理。壘包在線內，你跑一直線，我覺得這很合理。如果我們的規定是這樣，昨天（的判決）百分之百合理。」葉總直言，中職自己定了一個很嚴苛的規定，但是又自己破壞規定。
完整報導：葉君璋仍覺得「球傳歪」很有趣！用20分鐘分享看法：無法理解意思
📍後藤光尊說法（5月9日）
後藤光尊今日表示，針對昨日的狀況，早上練球前，已請全隊再多做一次確認。後藤說，今年季前總教練會議時，裁判有特別把這一項提出來，也有很明確的說明，自己都有聽進去。
後藤指出，規定每年都在改，無論是教練的執教、選手的跑法，在執行上都有些困難，「我們只能遵守每一年的規則而已，像這種比較刁鑽的Play，盡可能保持一樣的規則去執行，是對大家最好的。」
📍球評潘忠韋看法（5月9日）
擔任前役球評的潘忠韋分享自己的看法，他坦言，一開始根據自己的認知，或許是有改判的空間，但後來看完裁判的認定，「我覺的這就是『2026年的版本』，之前的版本我第一直覺會是出局，但今年壘包加大，所以版本就有修改。」
潘忠韋以大聯盟為例，為了避免「妨礙跑壘」爭議一直出現，大聯盟在2023年底修改規則，本壘往一壘的方向還是會畫出跑壘的三呎線，但跑者只要雙腳跑在紅土區上，就符合規定，若踩到草皮則屬違規，「有這樣的zone弄出來，會是個不錯的做法。」
📍中職規則補述「一壘區3呎線外干擾守備之妨礙」
【擊跑員跑離一壘區三呎線外干擾守備之妨礙】關於踏觸壘包最後一步釋義：
（A）擊球跑壘員，跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏在線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。
（B）擊球跑壘員一開始跑於3呎線外（不合法），即使在最後一步跑於（合法）界内區踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。
（C）擊球跑壘員跑於3呎線外，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備）。
（D）妨礙一壘手（包括補位野手）守備行為，無論擊跑員是否跑離3呎線外，經認定不以正常跑壘為目的，而故意用手、身體攔遮或臨時改變進壘路線，企圖徒增守備困難等行為，仍視為妨礙守備。此行為擊跑員雖未碰觸傳球、未跑離3呎線，但仍視為妨礙守備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍判決結果（5月8日）
📍葉君璋賽後說法（5月8日）
📍球評王翊亘看法（5月8日）
📍孔念恩賽前說法（5月9日）
📍葉君璋賽前說法（5月9日）
📍後藤光尊說法（5月9日）
📍球評潘忠韋看法（5月9日）
📍中職規則補述「一壘區3呎線外干擾守備之妨礙」
8局下，孔念恩使用突襲短打，點向龍隊三壘防區，龍隊三壘手劉基鴻接到球後快傳一壘，卻直接砸到孔念恩頭部。在孔念恩治療過程中，龍隊認為孔念恩跑在界外線內側，因此提出「妨礙守備」挑戰，最終經過電視輔助判決，維持原判Safe。
📍葉君璋賽後說法（5月8日）
葉總當天賽後指出，無法接受裁判用「球傳歪」作為理由，「傳歪了怎麼會打到頭？這個是我沒有辦法理解欸，懂我意思嗎？他（孔念恩）跑那樣，然後說傳歪了，傳到很歪的地方就不會打到人嘛！這球就是直接打到頭殼，就表示傳得很準，才會打到頭啦！」
此外，葉總也說已經注意孔念恩的跑壘很久，「他不管在一壘還是在（其他壘位）都有這個習慣。就是會故意跑到草皮裡面，去影響守備員，這個其實我之前問過裁判，『他這樣子跑，可以嗎？』」
完整報導：孔念恩3呎線跑壘惹議 葉君璋賽後激動：無法接受「球傳歪」理由
王翊亘指出，妨礙守備的定義應該是指跑壘導致「正常」的守備無法完成，「單看打到跑壘員身上，或是是否跑在線內與否，並不是唯一的判斷標準。」
王翊亘認為，以孔念恩這個案例來說，「守備傳球路徑」與「跑壘路徑」沒有高度重疊，所以孔念恩的跑壘過程並沒有影響到劉基鴻的傳球，「就算孔念恩真的一度跑在草地上，也都不會阻擋到劉基鴻的傳球路徑。」因此此次為正確判決。
完整報導：球評觀點／孔念恩跑壘爭議是正確判決！王翊亘：路徑沒有高度重疊
孔念恩表示，「當下就是衝一壘也沒有說故意，也不知道自己是跑線內或線外，就是衝過去，看重播才知道是跑在比較裡面。」他提到，自己已經有往外閃，就算再跑出去一點，還是會被球丟到。
聽到葉總說自己已經好幾次這樣跑，孔念恩遲疑了一下，「也沒很多幾次吧！其實我今年才第一次偷點，第一次跑這樣。」
📍葉君璋賽前說法（5月9日）
葉總再度談起前役Play的判決，葉總笑著說，「如果你說就算投準也投不死，所以判Safe，純粹跑者比較快，沒有影響到的問題，這我就可以接受，但講了一個『球投歪了』，這我沒有辦法理解這句話是什麼意思。」
葉總舉大聯盟「妨礙守備」為例，「美國規定只要人不要踩到草皮區，都算沒有妨礙守備，我覺得這很合理。壘包在線內，你跑一直線，我覺得這很合理。如果我們的規定是這樣，昨天（的判決）百分之百合理。」葉總直言，中職自己定了一個很嚴苛的規定，但是又自己破壞規定。
完整報導：葉君璋仍覺得「球傳歪」很有趣！用20分鐘分享看法：無法理解意思
後藤光尊今日表示，針對昨日的狀況，早上練球前，已請全隊再多做一次確認。後藤說，今年季前總教練會議時，裁判有特別把這一項提出來，也有很明確的說明，自己都有聽進去。
後藤指出，規定每年都在改，無論是教練的執教、選手的跑法，在執行上都有些困難，「我們只能遵守每一年的規則而已，像這種比較刁鑽的Play，盡可能保持一樣的規則去執行，是對大家最好的。」
📍球評潘忠韋看法（5月9日）
擔任前役球評的潘忠韋分享自己的看法，他坦言，一開始根據自己的認知，或許是有改判的空間，但後來看完裁判的認定，「我覺的這就是『2026年的版本』，之前的版本我第一直覺會是出局，但今年壘包加大，所以版本就有修改。」
潘忠韋以大聯盟為例，為了避免「妨礙跑壘」爭議一直出現，大聯盟在2023年底修改規則，本壘往一壘的方向還是會畫出跑壘的三呎線，但跑者只要雙腳跑在紅土區上，就符合規定，若踩到草皮則屬違規，「有這樣的zone弄出來，會是個不錯的做法。」
【擊跑員跑離一壘區三呎線外干擾守備之妨礙】關於踏觸壘包最後一步釋義：
（A）擊球跑壘員，跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏在線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。
（B）擊球跑壘員一開始跑於3呎線外（不合法），即使在最後一步跑於（合法）界内區踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。
（C）擊球跑壘員跑於3呎線外，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備）。
（D）妨礙一壘手（包括補位野手）守備行為，無論擊跑員是否跑離3呎線外，經認定不以正常跑壘為目的，而故意用手、身體攔遮或臨時改變進壘路線，企圖徒增守備困難等行為，仍視為妨礙守備。此行為擊跑員雖未碰觸傳球、未跑離3呎線，但仍視為妨礙守備。