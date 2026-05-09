今彩539第115000114期今（9）日晚間開獎，頭獎獎金最高800萬元，《NOWNEWS今日新聞》將即時更新5月9日（週六）台灣彩券開出的今彩539號碼以及3星彩、4星彩最新獎號。今彩539每週一至週六20點30分直播進行開獎，是台灣最受歡迎的彩券玩法，快點來看看今天最新獎號，是否能讓各位彩迷提前獲得母親節大禮吧！
🟡5月9日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539玩法一次看！投注規則、中獎方式、獎金
最高頭獎800萬！不少人每天都會買今彩539試手氣，玩法看似簡單，但中獎規則其實有不少細節。今彩539採「39選5」方式投注，玩家需從01至39號中自行挑選5個號碼下注，等到開獎時，系統會隨機開出5顆號碼作為當期獎號。只要選中的號碼裡，有2碼以上成功命中當期開獎號碼，就符合中獎資格。
獎項則依照中獎號碼數量區分，對中2碼可獲得肆獎50元；中3碼為參獎，可拿300元；若命中4碼則是貳獎，獎金2萬元；至於5碼全中就是頭獎，單注最高可抱回800萬元。不過台灣彩券也規定，每期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金就會採均分方式發放，因此每人實際領到的金額，可能低於800萬元。
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今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
最高頭獎800萬！不少人每天都會買今彩539試手氣，玩法看似簡單，但中獎規則其實有不少細節。今彩539採「39選5」方式投注，玩家需從01至39號中自行挑選5個號碼下注，等到開獎時，系統會隨機開出5顆號碼作為當期獎號。只要選中的號碼裡，有2碼以上成功命中當期開獎號碼，就符合中獎資格。
獎項則依照中獎號碼數量區分，對中2碼可獲得肆獎50元；中3碼為參獎，可拿300元；若命中4碼則是貳獎，獎金2萬元；至於5碼全中就是頭獎，單注最高可抱回800萬元。不過台灣彩券也規定，每期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金就會採均分方式發放，因此每人實際領到的金額，可能低於800萬元。