《NOWNEWS今日新聞》全新ACG節目《新電玩大觀園》今（15）日首播！首集主持人阿樂、江大成來到台北松山文創園「秋葉原動漫祭」直擊，除了開箱這場祭典外，也獨家專訪到日本超人氣 Coser Enako，甚至挖出 Enako 最希望得到的超能力是「時間暫停」，更多內容務必鎖定《新電玩大觀園》！

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秋葉原動漫祭台灣首辦

日本秋葉原一直是 ACG 愛好者的聚集地，「A.C.F 秋葉原動漫祭 in TAIPEI」2026年首度舉辦，概念是將 ACG 文化中不同的元素「角色化」，讓每一個倉不只是展區，而是一連串來自「創作、玩家、收藏、舞台到秋葉原文化」能夠完整循環。

▲《2026 A.C.F 秋葉原動漫祭in TAIPEI》，「Cosplay 女王」Enako登台獻技。（圖／記者邱曾其攝）
▲《2026 A.C.F 秋葉原動漫祭in TAIPEI》，「Cosplay 女王」Enako登台獻技。（圖／記者邱曾其攝）
日本最強Coser之一　Enako對台灣印象深刻

身為近年最具代表性的職業 Coser，Enako 被不少動漫圈粉絲稱為「Cosplay 女王」，以高完成度角色扮演、精緻妝造與強烈商業影響力聞名，幾乎把「同人場」一路升級成「國民級娛樂產業」。

在《新電玩大觀園》節目上，Enako 對台灣最深刻的印象是「大家都聽得懂日文，很不可思議」；在多年的 Cosplay生涯，讓她最深刻的角色是《Code Geass 反叛的魯路修》，最難駕馭的則是《超時空要塞Frontier》。

Enako 也分享，如果能獲得一項動漫中的超能力，自己最想要擁有「停止時間」的技能，原因是她很喜歡《JoJo的奇妙冒險》；Enako 最後則強調，希望能以台灣為出發點，到更多國家參與 Cosplay 活動，之後會更常安排台灣活動。

《新電玩大觀園》今天開始，每2周的周五晚間6時都會在 YouTube 更新集數，主持人阿樂、江大成將與來賓帶來各種「電玩遊戲、電競、動畫、漫畫」的節目內容，喜愛 ACG 領域的朋友絕對不能錯過。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...