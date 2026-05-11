NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽次輪戰火持續升溫，今（11）日東、西區兩場對決皆寫下輝煌紀錄與戲劇性轉折。紐約尼克在客場下起史詩級三分雨，全場狂飆25記三分球橫掃費城76人晉級東部決賽；而西區戰場則由「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）接管比賽，在文班亞馬被驅逐的情況下，他末節狂轟16分率領灰狼逆襲馬刺，將系列賽扳成2：2平手。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：尼克系列賽4：0晉級
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：灰狼系列賽2：2扳平
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/12賽事預告
尼克橫掃76人 晉級東區決賽
🏀紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克系列賽4：0晉級
紐約尼克今日在客場展現了極致的統治力，全場狂轟25記三分球，追平NBA季後賽歷史紀錄。比賽首節尼克便進入「外掛模式」，三分球13投11中，單節狂砍43分奠定勝基。半場結束時，尼克已射入18記三分球、攻下81分，雙雙刷新隊史季後賽紀錄。
最終尼克以144：114大勝76人，系列賽4:0橫掃晉級東區決賽。76人球星恩比德（Joel Embiid）雖空砍24分仍無力回天，喬治（Paul George）更是表現低迷僅拿7分。尼克全隊四人得分上雙，麥克布萊德（Miles McBride）替補出發飆進7記三分貢獻25分，布朗森（Jalen Brunson）22分、唐斯（Karl-Anthony Towns）則繳出17分10助攻的全能數據。尼克四戰淨勝對手89分，將坐等騎士與活塞系列賽的勝方。
文班亞馬被驅逐 灰狼趁機搶勝
🏀 聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼系列賽2：2扳平
西區次輪G4由明尼蘇達灰狼主場迎戰聖安東尼奧馬刺，戰況峰迴路轉。第二節馬刺基石文班亞馬（Victor Wembanyama）因肘擊灰狼球員里德（Naz Reid）頸部，遭判二級惡意犯規直接驅逐出場，成為比賽最大轉折點。儘管失去內線核心的馬刺在第三節一度反超比分，但末節進入了「蟻人時刻」。
灰狼球星愛德華茲在第四節接管戰局，單節狂砍16分，帶領球隊在落後8分的情況下完成逆轉。愛德華茲全場22投13中，轟下季後賽新高的36分，率隊以114：109驚險保住主場。板凳悍將里德貢獻15分9籃板，彌補了核心蘭德爾（Julius Randle）單場6次失誤的低迷。目前兩隊戰成2:2平手，戰場將移師聖安東尼奧展開關鍵的天王山之戰。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽各種子球隊一覽
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/12賽事預告
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📍2026年NBA季後賽次輪賽況：尼克系列賽4：0晉級
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：灰狼系列賽2：2扳平
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
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🏀紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克系列賽4：0晉級
紐約尼克今日在客場展現了極致的統治力，全場狂轟25記三分球，追平NBA季後賽歷史紀錄。比賽首節尼克便進入「外掛模式」，三分球13投11中，單節狂砍43分奠定勝基。半場結束時，尼克已射入18記三分球、攻下81分，雙雙刷新隊史季後賽紀錄。
最終尼克以144：114大勝76人，系列賽4:0橫掃晉級東區決賽。76人球星恩比德（Joel Embiid）雖空砍24分仍無力回天，喬治（Paul George）更是表現低迷僅拿7分。尼克全隊四人得分上雙，麥克布萊德（Miles McBride）替補出發飆進7記三分貢獻25分，布朗森（Jalen Brunson）22分、唐斯（Karl-Anthony Towns）則繳出17分10助攻的全能數據。尼克四戰淨勝對手89分，將坐等騎士與活塞系列賽的勝方。
🏀 聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：灰狼系列賽2：2扳平
西區次輪G4由明尼蘇達灰狼主場迎戰聖安東尼奧馬刺，戰況峰迴路轉。第二節馬刺基石文班亞馬（Victor Wembanyama）因肘擊灰狼球員里德（Naz Reid）頸部，遭判二級惡意犯規直接驅逐出場，成為比賽最大轉折點。儘管失去內線核心的馬刺在第三節一度反超比分，但末節進入了「蟻人時刻」。
灰狼球星愛德華茲在第四節接管戰局，單節狂砍16分，帶領球隊在落後8分的情況下完成逆轉。愛德華茲全場22投13中，轟下季後賽新高的36分，率隊以114：109驚險保住主場。板凳悍將里德貢獻15分9籃板，彌補了核心蘭德爾（Julius Randle）單場6次失誤的低迷。目前兩隊戰成2:2平手，戰場將移師聖安東尼奧展開關鍵的天王山之戰。
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第8種子
|奧蘭多魔術(Magic)
|第2種子
|波士頓塞爾提克(Celtics)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第6種子
|亞特蘭大老鷹(Hawks)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第5種子
|多倫多暴龍(Raptors)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第8種子
|鳳凰城太陽(Suns)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第7種子
|波特蘭拓荒者(Trail Blazers)
|第3種子
|丹佛金塊(Nuggets)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第5種子
|休士頓火箭(Rockets)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/12賽事預告
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