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國票金今年董事改選原本被市場預期是一場激烈的經營權之爭。各方陣營合計提名二十五席董事，遠高於應選的十五席，一度讓市場擔心委託書爭奪戰恐怕愈演愈烈。不過，在董事資格審查前夕，各方最終撤回部分提名，形成同額競選。依目前名單配置，公股取得八席過半，耐斯與人旺各三席，台鋼一席，新的董事會結構已大致成形。從表面上來看，這場紛擾似乎暫時落幕，但真正重要的問題其實現在正要開始。因為國票金現在已不只是誰取得董事會主導權的問題，而是「董事會能否全面回到專業治理」。財政部先前表明，希望公股主導後能協助國票金回到正常公司治理與穩健經營軌道。這其實也代表主管機關已經注意到，長期的股東角力與經營權紛爭，可能開始影響市場對金融機構本身的信心。股東透過董事改選監督經營團隊，本來就是市場機制的一部分。然而金融業與一般產業不同，金融機構具有高度外部性與系統性風險，一旦董事會長期陷入不穩定狀態，除了可能影響公司長期策略與風險管理能力之外，也可能提高公司的代理成本並降低市場對公司的期待。當金融市場穩定與公司治理品質受到影響時，政府介入便具有一定合理性。事實上國票金並非經營陷入危機的公司，近三年來的ROE，從2023年至2025年的ROE分別是5.47%、5.5%、5.54%，然而國票金的資產規模約四千億元左右，與大型金控動輒三兆至五兆元相比，仍有不小差距，相較於大型金控擁有較完整的銀行、壽險與財富管理版圖，國票金的主要獲利結構集中於票券與證券，因此獲利成長性可能就比較值得注意。此時公司治理的角色變的越發重要。此外，市場對於公司治理品質的評價，也可能進一步影響公司的資本成本與長期競爭力。若公司治理長期受到經營權紛爭干擾，或大股東介入公司內部治理，將不利於董事會獨立判斷與專業經營團隊運作，也會削弱投資人對公司長期發展的信任。對金控公司而言，公司治理穩定性不只是制度問題，更直接影響市場評價、資本取得能力與長期競爭力。另一方面，過去國票金原本曾有機會透過併購進一步擴大規模，但在股東立場分歧與公司策略難以形成共識之下，相關整併案最終未能成功。雖然事後無法直接判定併購失敗一定不利於公司價值，但相較於同業積極整併擴張，國票金在規模競爭上的確較難取得優勢。這也使市場開始關注，長期經營權紛爭是否已逐漸影響公司策略一致性與長期競爭力。對金融控股公司而言，董事會並不只是席次分配，而是風險控管與策略方向最後的決策核心。尤其金融控股公司高度受監理，董事的專業性、獨立性與治理判斷，直接關係公司能否穩定運作。因此，未來國票金新的董事會是否真正具備理解金控風險結構與監理要求的能力，獨立董事是否能發揮實質監督功能，而非只是妥協名單的一部分，將是未來公司治理能否改善的重要關鍵。此外，公股主導之後，專業經理人的角色也將更加重要。未來國票金若要提升長期競爭力，除了穩定董事會治理之外，也應重新思考如何改善獲利結構、提升資本使用效率以及建立更穩定的資金來源。國票金的選戰或許已提前降溫，但若要讓公司真正走出多年紛擾，下一步就必須把董事會還給專業，把治理還給制度。對金融機構而言，最重要的從來不是董事席次如何分配，而是新的董事會能否真正改善獲利結構、穩定治理，並讓市場重新建立長期信任。市場還會再給多少時間？這是國票金下一階段真正的考驗。●作者：池祥萱／ 國立東華大學財務金融學系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場