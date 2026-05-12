5月報稅季速食優惠狂加碼！肯德基表示，咔啦雞腿堡買一送一、中薯買一送一，PK APP炸翻星期三好康搶先看；神券優惠碼「5炸雞+6蛋撻」299元菜單一覽。德克士表示，5折「雞省進行式」爽吃雞塊買一送一、9塊綜合咔滋炸雞桶特價388元。
肯德基：咔啦雞腿堡買一送一！5炸雞+6蛋撻299元 報稅季優惠一覽
報稅季別吃土，肯德基5月299元神券來報到，搶先看PK APP 炸翻星期三優惠菜單，及預訂快取加碼好康。
5月12日至5月25日：
◾️優惠代碼50506「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
◾️優惠代碼50507「爆脆無骨雞腿霸 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
炸翻星期三PK APP會員限定活動！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
5月13日：
◾️「咔啦雞腿堡買一送一」特價95元（原價190元）
◾️「咔啦脆雞 x 6」特價239元（原價426元）激省56折
◾️「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋小無糖茉莉綠茶」特價79元（原價190元）
5月20日：
◾️「中薯買一送一」特價52元（原價104元）
◾️「香草紙包雞 x 2」特價170元（原價262元）第二件3折
◾️「咔啦脆雞 x 5＋小百事可樂 x 2」特價259元（原價421元）
5月13日、5月20日預訂快取加碼：外送滿399元免運。
德克士：雞塊買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠一次看
德克士全台門市（部分門市依現場供應為準），即日起至5月31日，開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份
◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇
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5月12日至5月25日：
◾️優惠代碼50506「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
◾️優惠代碼50507「爆脆無骨雞腿霸 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
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5月13日：
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◾️「咔啦脆雞 x 6」特價239元（原價426元）激省56折
◾️「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋小無糖茉莉綠茶」特價79元（原價190元）
5月20日：
◾️「中薯買一送一」特價52元（原價104元）
◾️「香草紙包雞 x 2」特價170元（原價262元）第二件3折
◾️「咔啦脆雞 x 5＋小百事可樂 x 2」特價259元（原價421元）
5月13日、5月20日預訂快取加碼：外送滿399元免運。
德克士全台門市（部分門市依現場供應為準），即日起至5月31日，開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
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◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇