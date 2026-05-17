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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週運勢波折不斷，表示，許多星座將面臨「關係考驗」。獅子與摩羯座需特別提防小人與第三者的破壞，甚至有失去工作或分手的危機；射手與雙子則要當心三角戀情的誘惑。雖然金錢運在水瓶座大放異彩，雙子也能憑藉優勢大賺一波，但提醒，天蠍座直球告白恐直接出局，處女座則需加強專業以應對客戶的猶豫。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面有桃花，不妨動起來，試試看。◾ 工作、事業運：有機會別放過。◾ 愛情、桃花運：有追求者，對方有點害羞，但是可能會被你冷凍。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方會覺得有更好的對象，你也會蠻識相的不打擾他。◾ 工作、事業運：要有持續力，繼續努力下去。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，彼此都有點膩了，互不干擾。本週運勢重點：愛情這週愛情方面終於有譜了，但是小心三角戀。◾ 工作、事業運：別人的缺點有助於你的優勢出來，狀況極好，尤其是很能賺。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，對方會跟你告白進一步交往，那有可能是對身邊的對象膩了、不喜歡了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會遇到三分鐘熱度的對象，來的快去的也快。◾ 工作、事業運：小心對方的火氣影響你的心情。◾ 愛情、桃花運：有閃戀、閃分的跡象。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面小心犯小人、有小三，搶走你的工作機會、另一半。◾ 工作、事業運：小心小人來襲、劫奪機會。◾ 愛情、桃花運：如果有另一半的話，對方的注意力都在其他對象身上。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面客戶猶豫、沒意願，要加強自己。◾ 工作、事業運：小心破財、接不到案子的窘境。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，緣分快到尾聲了，對方在考慮其他人。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心遇到怪怪的類型，盡量避免吧。◾ 工作、事業運：小心遇到讓你嚇到的類型的客戶。◾ 愛情、桃花運：你會喜歡上怪的類型的對象，那可能就是會被嚇到。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心告白被拒，失去喜歡的人。◾ 工作、事業運：對方不是真的有意願買你的單，雖然很熱絡。◾ 愛情、桃花運：如果直球告白可能會直接出局喔！本週運勢重點：愛情這週愛情方面有很致命吸引你的對象出現，但是這段戀情話是三角戀。◾ 工作、事業運：有大錢、機會來，或順利，同時好幾個項目在進行。◾ 愛情、桃花運：小心遇到三角戀，雖然你跟對方很有緣分。本週運勢重點：愛情這週工作愛情方面小三／小人的威力都蠻厲害的，震動到你的根基。◾ 工作、事業運：小人運強大，有可能直接被離職。◾ 愛情、桃花運：小心感情出問題，你會直接提分手。本週運勢重點：愛情、工作這週工作愛情方面兩得，工作方面報酬是你會滿意的。◾ 工作、事業運：金錢運進來一波，好事運來一波。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，有可能交往，或原本沒機會的對象會有穩定的關係而且對方喜歡你。本週運勢重點：工作這週小心周圍沒有助力，大家都想跟你好而已，讓事情沒有發展性。◾ 工作、事業運：業績緊繃。◾ 愛情、桃花運：桃花凋零，也沒有緣分。