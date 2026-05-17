本週運勢波折不斷，塔羅占星家Princess表示，許多星座將面臨「關係考驗」。獅子與摩羯座需特別提防小人與第三者的破壞，甚至有失去工作或分手的危機；射手與雙子則要當心三角戀情的誘惑。雖然金錢運在水瓶座大放異彩，雙子也能憑藉優勢大賺一波，但塔羅占星家Princess提醒，天蠍座直球告白恐直接出局，處女座則需加強專業以應對客戶的猶豫。
塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（5月17日至5月23日）
♈ 牡羊座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面有桃花，不妨動起來，試試看。
◾ 工作、事業運：有機會別放過。
◾ 愛情、桃花運：有追求者，對方有點害羞，但是可能會被你冷凍。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方會覺得有更好的對象，你也會蠻識相的不打擾他。
◾ 工作、事業運：要有持續力，繼續努力下去。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，彼此都有點膩了，互不干擾。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面終於有譜了，但是小心三角戀。
◾ 工作、事業運：別人的缺點有助於你的優勢出來，狀況極好，尤其是很能賺。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，對方會跟你告白進一步交往，那有可能是對身邊的對象膩了、不喜歡了。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面會遇到三分鐘熱度的對象，來的快去的也快。
◾ 工作、事業運：小心對方的火氣影響你的心情。
◾ 愛情、桃花運：有閃戀、閃分的跡象。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面小心犯小人、有小三，搶走你的工作機會、另一半。
◾ 工作、事業運：小心小人來襲、劫奪機會。
◾ 愛情、桃花運：如果有另一半的話，對方的注意力都在其他對象身上。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作、愛情
這週工作方面客戶猶豫、沒意願，要加強自己。
◾ 工作、事業運：小心破財、接不到案子的窘境。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，緣分快到尾聲了，對方在考慮其他人。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心遇到怪怪的類型，盡量避免吧。
◾ 工作、事業運：小心遇到讓你嚇到的類型的客戶。
◾ 愛情、桃花運：你會喜歡上怪的類型的對象，那可能就是會被嚇到。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心告白被拒，失去喜歡的人。
◾ 工作、事業運：對方不是真的有意願買你的單，雖然很熱絡。
◾ 愛情、桃花運：如果直球告白可能會直接出局喔！
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有很致命吸引你的對象出現，但是這段戀情話是三角戀。
◾ 工作、事業運：有大錢、機會來，或順利，同時好幾個項目在進行。
◾ 愛情、桃花運：小心遇到三角戀，雖然你跟對方很有緣分。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週工作愛情方面小三／小人的威力都蠻厲害的，震動到你的根基。
◾ 工作、事業運：小人運強大，有可能直接被離職。
◾ 愛情、桃花運：小心感情出問題，你會直接提分手。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情、工作
這週工作愛情方面兩得，工作方面報酬是你會滿意的。
◾ 工作、事業運：金錢運進來一波，好事運來一波。
◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，有可能交往，或原本沒機會的對象會有穩定的關係而且對方喜歡你。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：工作
這週小心周圍沒有助力，大家都想跟你好而已，讓事情沒有發展性。
◾ 工作、事業運：業績緊繃。
◾ 愛情、桃花運：桃花凋零，也沒有緣分。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♈ 牡羊座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面有桃花，不妨動起來，試試看。
◾ 工作、事業運：有機會別放過。
◾ 愛情、桃花運：有追求者，對方有點害羞，但是可能會被你冷凍。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方會覺得有更好的對象，你也會蠻識相的不打擾他。
◾ 工作、事業運：要有持續力，繼續努力下去。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，彼此都有點膩了，互不干擾。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面終於有譜了，但是小心三角戀。
◾ 工作、事業運：別人的缺點有助於你的優勢出來，狀況極好，尤其是很能賺。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，對方會跟你告白進一步交往，那有可能是對身邊的對象膩了、不喜歡了。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面會遇到三分鐘熱度的對象，來的快去的也快。
◾ 工作、事業運：小心對方的火氣影響你的心情。
◾ 愛情、桃花運：有閃戀、閃分的跡象。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面小心犯小人、有小三，搶走你的工作機會、另一半。
◾ 工作、事業運：小心小人來襲、劫奪機會。
◾ 愛情、桃花運：如果有另一半的話，對方的注意力都在其他對象身上。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作、愛情
這週工作方面客戶猶豫、沒意願，要加強自己。
◾ 工作、事業運：小心破財、接不到案子的窘境。
◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，緣分快到尾聲了，對方在考慮其他人。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心遇到怪怪的類型，盡量避免吧。
◾ 工作、事業運：小心遇到讓你嚇到的類型的客戶。
◾ 愛情、桃花運：你會喜歡上怪的類型的對象，那可能就是會被嚇到。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心告白被拒，失去喜歡的人。
◾ 工作、事業運：對方不是真的有意願買你的單，雖然很熱絡。
◾ 愛情、桃花運：如果直球告白可能會直接出局喔！
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有很致命吸引你的對象出現，但是這段戀情話是三角戀。
◾ 工作、事業運：有大錢、機會來，或順利，同時好幾個項目在進行。
◾ 愛情、桃花運：小心遇到三角戀，雖然你跟對方很有緣分。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週工作愛情方面小三／小人的威力都蠻厲害的，震動到你的根基。
◾ 工作、事業運：小人運強大，有可能直接被離職。
◾ 愛情、桃花運：小心感情出問題，你會直接提分手。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情、工作
這週工作愛情方面兩得，工作方面報酬是你會滿意的。
◾ 工作、事業運：金錢運進來一波，好事運來一波。
◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，有可能交往，或原本沒機會的對象會有穩定的關係而且對方喜歡你。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：工作
這週小心周圍沒有助力，大家都想跟你好而已，讓事情沒有發展性。
◾ 工作、事業運：業績緊繃。
◾ 愛情、桃花運：桃花凋零，也沒有緣分。
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