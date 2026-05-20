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▲文森匯鄰近文心森林公園、南屯公園，提供悠然的生活日常。（圖／業者提供）

▲文森匯選址佳，匯聚了雙語幼兒園、大墩國中小、惠文完全中學等明星學校。（圖／業者提供）

根據彭博經濟研究推算，全球通膨率年底恐突破5%，加上戰爭等影響讓外資動盪不安，投資市場波動大，錢進不動產成為這波熱錢流動趨勢，順應這波資產重配置趨勢，坤聯發建設正式推出指標案「文森匯」，這一次選址南七期的蛋黃核心區段，憑藉著稀缺性，以及精華地段的強勁抗跌支撐，揚起這波市場討論熱度。近年來台中房市交易熱絡，南七期更是高資產族群首選的居住板塊，「文森匯」選址更是鬧中取靜，鄰近文心森林公園、南屯公園，提供悠然的生活日常，而且「離塵不離城」同時享有捷運綠線動能，還串聯了公益路餐飲聚落，家庭客在意的學區，也匯聚了雙語幼兒園、大墩國中小、惠文完全中學等明星學校，甚至就連百貨、藝文等都有串聯，已經建構成熟的奢居美學。這次「文森匯」跳脫框架，以24-30坪的均質兩房出發，戶戶邊間、開窗，創造有限坪數中最大生活尺度，並邀請陳彥伯建築事務所、AJA安頡建築與室內設計，導入國際設計趨勢，延續品牌一貫低調且精緻的奢華風格，讓整體生活質感更貼近飯店精品宅，過去區域多以大坪數、高總價為市場主流，這次文森匯以更精緻的入手門檻，實現同層級的生活環境以及居住條件。坤聯發建設近年來深耕科技精英客層，從西屯匯、中科匯、福星匯，一直到大雅匯等，皆累積穩定且高質感市場口碑，這次布局黃金地段，前進蛋黃中的蛋黃區，提供市場相對珍稀的資產配置選擇，一方面也是觀察到市場對於中小坪數的需求明顯增加，在這樣的趨勢下，讓「文森匯」一推出就話題不斷，比起過去高總價的大豪宅，對首購族而言，文森匯也成為少見可以跨入七期生活圈的入門磚！