中華職棒今（13）日三地開打，中信兄弟先發投手鄭浩均0.1局被敲6安投出2次觸身球1次四壞球保送，狂失9責失分。臨危受命的余謙接替登板也未能成功止血，首局結束兄弟就被血洗13分，終場2：17吞敗。今日賽後上半季排名也發生變動，味全龍仍以5成81勝率坐在戰績龍頭，統一獅、富邦悍將各以5成67和5成36緊追在後，台鋼雄鷹吞敗後掉到第四名，樂天桃猿4成64排名第五，中信兄弟則是僅剩3成勝率，下一戰將開啟3成勝率保衛戰。
⚾️5/13中職戰果：
富邦悍將17：2中信兄弟
樂天桃猿3：1台鋼雄鷹
統一獅2：1味全龍
鄭浩均、余謙坐牢級開場 兄弟遭血洗苦吞三連敗
中信兄弟今日派出陣中本土王牌投手鄭浩均掛帥先發，但鄭浩均此役狀況不佳，開局被富邦連4支安打伺候，隨後控球又出狀況，單局投出2次觸身球2次保送，被富邦打線打一輪僅三振了戴培峰，先發0.1局狂失9分自責分難堪退場。
鄭浩均出狀況時牛棚還沒有投手開始熱身，余謙臨危受命登板，他雖馬上抓下一個出局數，但隨後對張育成投出四壞保送，又被中心棒次連續4安打，痛失5分。首局兄弟在被富邦爆打兩輪失掉13分後才結束地獄開局。
👉🏻 太扯了！中信兄弟首局狂丟13分 鄭浩均只投0.1局丟9分被富邦打爆
兄弟打線雖在一局下半追回2分，但其他局數都無法成功打回分數，加上投手群第一局就失守，比賽早已無力回天。第二、八、九局又讓富邦攻得分數，終場2：17吞下極不榮譽的三連敗。
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銳力獅好投、林泓弦三壘安打建功 統一獅奪隊史2000勝
統一獅、味全龍之戰洋投對決，分別派出銳力獅、蔣銲都表現不俗，不過獅子軍打線勝過龍將，靠著新生代內野手林泓弦三壘長打及統一隊長陳傑憲犧牲打助陣，終場2：1贏下隊史2000勝。
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紀慶然致命失誤 黃子鵬7局0責失不敵前東家樂天
台鋼派出洪一中總教練讚譽有加的本土王牌黃子鵬力抗前東家樂天桃猿，黃子鵬雖繳出7局0責失優質先發表現，不過隊友守備不幫忙，第六局林子偉擊出右外野飛球，紀慶然發生漏球失誤，隨後陳佳樂敲出追平打點安打，劉子杰、宋嘉翔追加高飛犧牲打，樂天終場3：1取得逆轉勝。
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富邦悍將17：2中信兄弟
樂天桃猿3：1台鋼雄鷹
統一獅2：1味全龍
中信兄弟今日派出陣中本土王牌投手鄭浩均掛帥先發，但鄭浩均此役狀況不佳，開局被富邦連4支安打伺候，隨後控球又出狀況，單局投出2次觸身球2次保送，被富邦打線打一輪僅三振了戴培峰，先發0.1局狂失9分自責分難堪退場。
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兄弟打線雖在一局下半追回2分，但其他局數都無法成功打回分數，加上投手群第一局就失守，比賽早已無力回天。第二、八、九局又讓富邦攻得分數，終場2：17吞下極不榮譽的三連敗。
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台鋼派出洪一中總教練讚譽有加的本土王牌黃子鵬力抗前東家樂天桃猿，黃子鵬雖繳出7局0責失優質先發表現，不過隊友守備不幫忙，第六局林子偉擊出右外野飛球，紀慶然發生漏球失誤，隨後陳佳樂敲出追平打點安打，劉子杰、宋嘉翔追加高飛犧牲打，樂天終場3：1取得逆轉勝。