中華職棒今（13）日三地開打，中信兄弟先發投手鄭浩均0.1局被敲6安投出2次觸身球1次四壞球保送，狂失9責失分。臨危受命的余謙接替登板也未能成功止血，首局結束兄弟就被血洗13分，終場2：17吞敗。今日賽後上半季排名也發生變動，味全龍仍以5成81勝率坐在戰績龍頭，統一獅、富邦悍將各以5成67和5成36緊追在後，台鋼雄鷹吞敗後掉到第四名，樂天桃猿4成64排名第五，中信兄弟則是僅剩3成勝率，下一戰將開啟3成勝率保衛戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚾️5/13中職戰果：

富邦悍將17：2中信兄弟

樂天桃猿3：1台鋼雄鷹

統一獅2：1味全龍

▲鄭浩均此役狀況不佳，開局被富邦連4支安打伺候，隨後控球又出狀況，單局投出2次觸身球2次保送，被富邦打線打一輪僅三振了戴培峰，先發0.1局狂失9分自責分難堪退場。（圖片提供/中信兄弟）
▲鄭浩均此役狀況不佳，開局被富邦連4支安打伺候，隨後控球又出狀況，單局投出2次觸身球2次保送，被富邦打線打一輪僅三振了戴培峰，先發0.1局狂失9分自責分難堪退場。（圖片提供/中信兄弟）
鄭浩均、余謙坐牢級開場 兄弟遭血洗苦吞三連敗

中信兄弟今日派出陣中本土王牌投手鄭浩均掛帥先發，但鄭浩均此役狀況不佳，開局被富邦連4支安打伺候，隨後控球又出狀況，單局投出2次觸身球2次保送，被富邦打線打一輪僅三振了戴培峰，先發0.1局狂失9分自責分難堪退場。

鄭浩均出狀況時牛棚還沒有投手開始熱身，余謙臨危受命登板，他雖馬上抓下一個出局數，但隨後對張育成投出四壞保送，又被中心棒次連續4安打，痛失5分。首局兄弟在被富邦爆打兩輪失掉13分後才結束地獄開局。

👉🏻 太扯了！中信兄弟首局狂丟13分　鄭浩均只投0.1局丟9分被富邦打爆

兄弟打線雖在一局下半追回2分，但其他局數都無法成功打回分數，加上投手群第一局就失守，比賽早已無力回天。第二、八、九局又讓富邦攻得分數，終場2：17吞下極不榮譽的三連敗。

👉🏻 中信兄弟投打為何全崩盤？被數據掩蓋的2顆未爆彈　去年早有警訊

▲統一獅成為中華職棒聯盟史上首支達成隊史2000勝的球隊。從1990年首勝到2026年第2000勝，統一獅再次寫下台灣職棒歷史的新篇章。（圖片提供/統一獅）
▲統一獅成為中華職棒聯盟史上首支達成隊史2000勝的球隊。從1990年首勝到2026年第2000勝，統一獅再次寫下台灣職棒歷史的新篇章。（圖片提供/統一獅）
銳力獅好投、林泓弦三壘安打建功 統一獅奪隊史2000勝

統一獅、味全龍之戰洋投對決，分別派出銳力獅、蔣銲都表現不俗，不過獅子軍打線勝過龍將，靠著新生代內野手林泓弦三壘長打及統一隊長陳傑憲犧牲打助陣，終場2：1贏下隊史2000勝。

👉🏻 統一獅公布隊史2000勝商品！球迷急喊「1東西」沒著落：難湊免運

▲台鋼推派黃子鵬先發，他繳出7局0責失優質先發表現，樂天則推派魔爾曼先發7局失1分，但在台鋼失誤及隊友打線相挺下，奪下本季第3勝並獲選單場MVP。（圖片提供/台鋼雄鷹、樂天桃猿）
▲台鋼推派黃子鵬先發，他繳出7局0責失優質先發表現，樂天則推派魔爾曼先發7局失1分，但在台鋼失誤及隊友打線相挺下，奪下本季第3勝並獲選單場MVP。（圖片提供/台鋼雄鷹、樂天桃猿）
紀慶然致命失誤 黃子鵬7局0責失不敵前東家樂天

台鋼派出洪一中總教練讚譽有加的本土王牌黃子鵬力抗前東家樂天桃猿，黃子鵬雖繳出7局0責失優質先發表現，不過隊友守備不幫忙，第六局林子偉擊出右外野飛球，紀慶然發生漏球失誤，隨後陳佳樂敲出追平打點安打，劉子杰、宋嘉翔追加高飛犧牲打，樂天終場3：1取得逆轉勝。

相關新聞

中信兄弟單局丟13分差點平紀錄！象迷不敢置信：以為在看籃球比賽

中信兄弟落後13分沒放棄！38歲張志豪拚了　回洲際首打席就有打點

中職史上第一隊！統一獅達成隊史2000勝里程碑　2：1逆轉勝味全龍

統一獅2000勝！林岳平難得感性：相信3000、4000、5000勝將會來臨

陳云茹編輯記者

畢業於國立屏東大學中文系，2016年開始投入體育新聞產業，對於國內籃球、棒球及綜合線運動都曾有過報導經驗，其中特別關注桌球及棒球領域，除了致力於中華職棒以外，2023世界棒球經典賽、2024世界棒球12強賽等經典國...