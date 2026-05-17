我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近期掀起一股前所未有的「優格迷戀」熱潮，從社群媒體上色彩繽紛的希臘優格吧、年糕優格點心，到主打健身機能的高蛋白優格飲，這類標榜健康、高顏值的乳製品正強勢佔領泰國年輕世代的社群媒體。市場研究更指出，泰國優格與即飲乳酸飲料的市場規模在 2026 年預估將衝上 147 億泰銖（約合新台幣 130 億元）。過去優格與乳酸飲料市場在 2015 年前後曾長期停滯在100億泰銖左右，當時酪農業市場由少數傳統大廠主導，功能也單一地停留在幫助消化上，直到2017 年至 2021 年間，泰國政府祭出含糖飲料稅，逼得連走過半世紀的傳統巨頭養樂多（Yakult）都破天荒推出低糖版「Yakult Light」，這波政策衝擊下，反而開啟了泰國乳業的健康轉型與大熔爐時期。根據泰媒統計，自2022 年起相關產業市場全面復甦，優格和乳酸飲料品牌開始精準鎖定不同分眾，例如 CP-Meiji 推出主打正宗菌種的「Meiji Bulgaria Light」；Betagen 以高蛋白成分切入減重健身圈；Party Dairy 則結合 T-Pop 偶像藝人發動「粉絲經濟」，強攻 Z 世代社群。這讓優格成功擺脫老人茶餘飯後的保健品形象，搖身一變成為彰顯生活風格的時尚符號。雖然大眾普遍將這波流行視為健康意識抬頭的展現，但醫學與營養專家紛紛在媒體上發出提醒。首要釐清的，就是「優格」與「益生菌（Probiotics）」並不能劃上等號。根據國際益生菌協會（IPA）定義，益生菌必須是「攝取足夠數量時，能對身體帶來健康益處的活微生物」。雖然優格是發酵乳製品，但許多產品在工廠加工、調味或高溫殺菌的過程中，活菌數量早已大幅減少。專家指出，若想真正補充腸道益生菌，成分單純的原味天然優格、希臘優格才是較佳的選擇。另一個令人擔憂的現象是經過商業包裝下的「精緻糖」問題，《曼谷郵報》指出，為了迎合大眾口味，許多網紅店販售的優格奶昔、特調優格杯，往往添加了超量的果醬、糖漿或甜味劑。消費者在追求健康外衣的同時，可能不知不覺攝入了更多熱量，反而抵消了優格原本調解血糖、管理體重的功效。報導最後也指出，其實專家們也建議，一般成年人每日攝取 1 至 2 份（約 250 至 500 克）的原味無糖優格，並將其視為整體均衡飲食的一部分即可，與其盲目跟風在社群上炫耀爆吃網紅甜點，不如回歸成分單純、低糖的產品，才是真正善待腸胃的健康之道。