北歐風家居擺飾長期受到消費者喜愛，隨著IKEA PS 2026系列睽違9年回歸，IKEA瑞典總部也在「大眾化設計日」期間，公開設計師與產品開發專員的家，實際感受北歐居民的日常生活，觀察他們如何將PS新品系列融入居家空間。其中，居住在小宅的Caisa Ericsson也給了一個實用建議，那就是在小空間中若想開始居家佈置，其實可以從擺放一件自己最喜歡的物品開始，逐步建立屬於自己的風格。

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▲設計師Friso Wiersma的背景是造船工人，在木材方面有豐富的經驗。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲整棟木製的房子都是由他親手打造，房屋外觀大面積保留了原始的圓木牆、實木天花板。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲設計師Friso Wiersma的家，室內搭配大量淺色木質收納家具。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲他將IKEA「PS 2026系列收納櫃」擺放在客廳陽光能自然灑落的位置。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「PS 2026系列收納櫃」擺放在客廳陽光能自然灑落的位置，他特別喜歡光影在作品表面產生的變化。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲設計師 Lukas Bazle 居住在麵包店二樓的小空間裡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲空間中錯落擺放著各式玻璃花瓶打樣、設計書籍與收藏品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲他透過降低家具高度的方式，營造出更開闊且放鬆的空間感。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Lukas Bazle 選擇將自己設計的「PS 2026 系列紙吊燈」擺放在客廳中央。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Caisa Ericsson最喜歡房間的一幅畫，以畫作為基礎，將房間漆成黃色牆面，並加入許多彩色調的家居。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲她以畫作為基礎，將房間漆成黃色牆面，並加入許多彩色調的家居。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲居住在市區較擁擠小宅的Caisa Ericsson，在IKEA擔任產品開發專員。（圖／記者鍾怡婷攝）

IKEA設計師 Friso Wiersma 與 Lukas Bazle 居住瑞典南部的斯科訥（Skåne）地區邊緣的洛舒爾特（Loshult）小鎮，距離IKEA總部所在的瑞典阿姆胡特（Älmhult）僅約5公里。為靠近森林與農田交錯的鄉村地帶，當地是一座寧靜的小村莊，人口約90人，周圍被田野、果園與菜園環繞，環境純樸開闊，住宅空間也相對寬敞，整體環境非常寧靜、人口稀少，是典型的北歐鄉村聚落之一。設計師Friso Wiersma的背景是造船工人，在木材方面有豐富的經驗，因此整棟木製的房子都是由他親手打造。房屋外觀大面積保留了原始的圓木牆、實木天花板，充滿歲月痕跡的木紋理，為空間奠定了溫暖、質樸的基調，室內搭配大量淺色木質收納家具，軟裝則透過中古風格的復古圖騰地毯與沙發上的拼布毯點綴，呈現典型的北歐鄉村別墅氛圍，以及北歐文化中強調舒適、自然的生活美學。他也將自己設計的IKEA「PS 2026系列收納櫃」擺放在客廳陽光能自然灑落的位置，他特別喜歡光影在作品表面產生的變化，認為光線與陰影交織出的層次感相當迷人。他進一步透露，這件作品的靈感來自他對竹籃編織工藝的喜愛，因此嘗試將天然纖維的編織規模放大，於是從籃子演變成櫃子，規模大幅提升。不過Friso Wiersma 表示，要讓這款產品在 IKEA 量產其實極具挑戰，因為需要高度精細的工藝與技術支撐，門板無法依賴機器製作，而必須全數仰賴手工編織完成，因此必須由技術純熟的工匠才能實現。他認為這件作品是對手工藝的一種致敬，也對能成功將其量產感到非常自豪。設計師 Lukas Bazle 居住在麵包店二樓的空間裡。面對這棟天花板偏低的老房子，他透過降低家具高度的方式，營造出更開闊且放鬆的空間感。家中的家具線條俐落簡潔，帶有北歐風格特有的溫暖氣息，同時融合些許工業感，空間中錯落擺放著各式玻璃花瓶打樣、設計書籍與收藏品，呈現出設計師一邊生活、一邊創作的氛圍。他選擇將自己設計的「PS 2026 系列紙吊燈」擺放在客廳中央。Lukas Bazle 表示，一般圓形吊燈其實不太適合低天花板空間，尤其多數消費者家中並非挑高設計，因此他特別將圓燈底部向內收，使整體輪廓變得更加扁平，也讓燈具能更自然融入一般住宅空間。他認為，以紙材去呈現接近球體的燈罩造型，是一件相當有趣的事。而這項設計最大的挑戰，在於如何穩定固定結構，讓燈罩維持半球形內縮的狀態。他透露，自己花了約一年的時間不斷調整細節，確保紙材表面不會產生皺褶。雖然後續花費許多時間解決技術問題，但「想做什麼」的核心概念，其實在一開始就很快成形。除了兩位設計師的家外，居住在市區較擁擠小宅的Caisa Ericsson身為IKEA產品開發專員，她也建議，當想要在小空間放進所有自己喜歡的家居飾品，可以先選一個自己真的很喜歡的單品開始，透過一個單品來決定整個空間的擺放色調，例如她自己最喜歡房間的一幅畫，以畫作為基礎，將房間漆成黃色牆面，並加入許多彩色調的家居，讓整體空間活潑又有協調感。