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准考證遺失怎麼辦？文具備齊了嗎？

全國試務會提醒歷年常見違規事項

國中教育會考今日起一連兩天舉辦，提醒全國18萬名考生，出門前檢查必備物品跟文具，包含准考證、2B鉛筆、黑色墨水筆、直尺、圓規、三角板等。第一天考科依序為社會、數學、國文、寫作測驗；第二天則是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。准考證若遺失，必須攜帶身分證件，以及2吋相片至考場試務中心補發。其他必須攜帶的文具包含黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水筆等。數學科需要直尺、圓規、三角板，其中直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，並且不可以有根號，同時不可以攜帶量角器或附量角器功能的文具。新北市教育局提醒考生，數學非選擇題，作答時記得寫下計算過程，只寫答案可能拿不到完整分數。英語聽力在試題播放時不得入場，播音過程中也不能要求重播，必須專心聆聽。另，為避免考場冷氣較涼，可以攜帶薄外套，防止溫差不適。1.、顯示自己身分，或違反試場規則、秩序，情節輕微者。五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。2.考試說明時段內，，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。3.考試期間，非應試用品包括妨害考試公平用品，或具傳輸、通訊、錄影、照相、計算或發聲功能之物品，例如：行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等。無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。