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信義房屋（9940）展現永續治理與營運績效雙軌並進的強勁實力。在深厚的公司治理底蘊與人才轉型推動下，信義房屋不僅創下連續12年蟬聯上市公司治理評鑑前5%的標竿紀錄，更連續19年榮獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定。憑藉穩健的營運基礎，信義房屋11日舉行法說會，公布第一季合併營收達新台幣28.77億元、年增30.00%，每股盈餘0.22元、年增高達76.56%，交出近年最亮眼首季成績單。4月單月合併營收亦達到9.42億元、年增22.12%，其中信義房屋的仲介分店單月營收更較去年同期增加3成。信義房屋創立45年來始終秉持「以人為本、先義後利」的經營原則。在全台逾千家上市櫃公司激烈角逐中，信義房屋成為僅有7家「連續12年」蟬聯公司治理評鑑前5%的企業之一，與台積電等標竿企業並列。公司不僅獨立董事席次過半，女性董事比例亦增長至43%，更設置由董事會監督的「企業倫理暨永續推動辦公室」，將溫室氣體減量等指標與高階經理人薪酬掛勾，促進永續思維從決策落實到執行。透明且高標準的治理架構，更使信義房屋今年一舉奪得《遠見》ESG企業永續大獎「綜合績效組」首獎。在環境面向，公司訂定階段性淨零目標，計算不動產仲介交易碳排放量並取得環境部碳足跡標籤；在社會面向，持續推動逾5.2億元的「社區一家」計畫，支持全台社區發展，「社區一家」並進一步升級為「共創平台」，成功號召大型企業同行，發揮永續帶動作用。良好的治理延伸至內部人才培育與數位轉型，直接轉化為營運上的優勢。信義房屋以「典範為錨，數位為帆，雙軸驅動企業人才轉型」方案，榮獲《遠見》「人才發展組」績優獎。公司對內積極結合AI數位賦能，推出信義GPT「義點通」提供房產法規等專業智囊，並導入DiNDON智能賞屋AI導覽等工具，大幅提升客戶服務體驗與效率。此外，透過「數位種子」機制擴散AI應用能力，每月約可為公司節省2000小時工時，徹底貫徹「讓AI做AI擅長的事；讓人發揮人的優勢」。內部效能的提升與深厚的客戶信任，直接反映在核心業務的強勁增長上。信義房屋指出，房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升，內部「圓夢行動計畫」的成效持續發酵，單月4月營收年增3成，也較前一個月成長。開發事業方面，信義開發「嘉品」案於去年第四季交屋8成後，今年第一季繼續完成剩餘2成的交付，單季認列營收達6.01億元，帶動第一季合併淨利衝上1.63億元。海外事業亦傳捷報，大陸「山水嘉庭」案銷售明顯回溫，第一季已銷售11套、交屋8套，4月單月更已售出17套。展望未來，信義房屋仲介仍將持續聚焦於主管對同仁圓夢的初心渴望，喚起同仁的強大作業動能進而養成良好習慣，並善用數位科技，以提升客戶服務；信義開發將持續開發潛在案源，目前已完銷的「嘉學」案預計於117年交屋。海外事業部分，日本信義今年預計新開2家街邊店，為在地化經營紥根，同時擴大租賃仲介業務；位於馬來西亞沙巴的洲際酒店目前正進行主樓結構工程，預計於116年底正式營運。信義房屋將繼續深耕ESG，透過高透明度的公司治理與數位創新，強化同仁的作業動能與客戶服務，致力打造與地球、社會「和諧成長，生生不息」的永續企業。