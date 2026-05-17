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▲信義房屋楠梓土庫店專員杜微中日前至南區兒童之家以「青年獨立租屋全攻略」為題帶領將離院的孩子打造獨立藍圖。（圖／信義房屋提供）

房仲專業不只是買賣房屋。信義房屋明華博愛店走進衛生福利部南區兒童之家多年，今年再度將租屋眉角與職涯心法轉化為安置少年的自立工具，讓背景特殊的孩子在初踏社會時，不致手足無措。這段緣分，源於一次客戶回訪。當時，明華博愛店專員曾良揚和客戶聊起社區服務，恰巧對方任職於安置機構，因緣際會與兒童之家牽線，聊到少年離院後普遍面臨租屋與求職挑戰；而信義房屋同仁作為房產專家，對租賃細節熟悉、業務一職也是不少孩子嚮往的職涯方向，理念相同、專業互補，一拍即合，就此展開系列講座，迄今已超過五年。曾良揚每次都邀請不同夥伴前往，希望孩子們不只學到租屋眉角，也能從業者的真實故事中，看見選擇好企業、好平台的不同可能。衛生福利部南區兒童之家為兒少安置機構，院童依規定需要在滿一定年紀後離院自立，為協助孩子做好準備，機構會在孩子們離開前辦理自立技能訓練、職業探索、理財體驗等課程，信義房屋的講座正是其中一環。今年擔任講師的楠梓土庫店專員杜微中，已有10年房仲經驗，以「青年獨立租屋全攻略」為題，從租金合理配置金額、如何挑選合適房型以及不同房型價格區間、如何設定目標到看屋、租屋期間注意事項、解約以及退租等，深入淺出的為這群即將步入社會的少年們做詳盡解說。分享專業知識之外，杜微中也用自身成長過程的波折、為何選擇信義房屋成為房仲，與自己從月薪不足2萬到靠自己穩定生活、買房等生命經驗，以「雖然沒辦法選擇人生開局，但現在的你，並不代表以後的你」鼓勵孩子們走出自己的人生路，獲得滿滿掌聲。會中，對職業充滿想像的少年們提問五花八門，包括前科是否會影響房東租屋意願、房仲從業故事等等，共度輕鬆但也充滿知識的午後。信義房屋以房仲本業起家，長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區、回饋社會，以「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區、社會共好的行動，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。