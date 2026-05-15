「何嘉仁」本尊Karen Hess傳病逝享壽66歲　台灣美語補教創業傳奇

補教名師「陳建宏化學」病逝的消息引發關注，社群平台 Threads 隨即有網友提到「何嘉仁阿姨」也在年初離開。經查美國當地訃聞，何嘉仁美語共同創辦人凱倫蓋爾赫斯（Karen Gayle Hess）已於 2026 年 2 月 4 日因心臟病在紐約州逝世，享壽 66 歲。《NOWNEWS 今日新聞》連日多次聯繫何嘉仁文教機構及發表 Karen Hess 訃聞的美國Flynn Bros Inc殯儀館，截至截稿前均未獲正式回應。

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🟡 從學中文到主持節目！1980 年代開啟台灣美語帝國
1960 年出生於維吉尼亞州的 Karen Hess，在紐約州格倫斯福爾斯長大。因對表演的熱愛，她曾在庫欣學院學習，並在科爾比學院攻讀東亞研究。1980 年代初，她抱著對中文的熱情來到台灣，沒想到這趟旅程徹底改變了台灣的教育景觀。

Karen 不僅精通中文，更在台灣找到了英語教學的志業，並以其陽光、專業的形象主持電視英語教學節目，成為當時家喻戶曉的名師。她與丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）相識結婚，並在台育有一子 Matthew Donald Chu。夫妻倆憑藉對教學的熱誠創辦了針對學齡兒童的美語機構，將其姓氏「Hess」轉化為在地品牌「何嘉仁」，事業至今在台仍非常成功。

▲走過 40 載的美語帝國！全台街頭隨處可見的「何嘉仁美語」招牌，品牌名稱正是源自創辦人 Karen Hess 的姓氏音譯。從 1980 年代第一間教室至今，已成為台灣最具代表性的文教品牌之一。（圖／翻攝自 Google 地圖）
▲走過 40 載的美語帝國！全台街頭隨處可見的「何嘉仁美語」招牌，品牌名稱正是源自創辦人 Karen Hess 的姓氏音譯。從 1980 年代第一間教室至今，已成為台灣最具代表性的文教品牌之一。（圖／翻攝自 Google 地圖）
🟡 優雅轉身！1990 年代重返美國深造
在台灣打下美語帝國江山後，Karen 於 1990 年代初期選擇帶兒子回美國就學並繼續深造。她展現了強大的求知欲，獲得了斯基德莫爾學院的文學學士學位，並於哥倫比亞大學師範學院進修，更在麻省理工學院（MIT）獲得房地產開發碩士學位。在離開台灣後的歲月裡，她不僅是一位成功的教育家，更是一位多才多藝的生活職人。

🟡 修復房屋獲得獎項！創辦有機農場推廣永續
熱愛建築修復的 Karen，在紐約州薩拉托加的住宅曾榮獲當地保護基金會的獎項。她對自然與社區的熱愛，更促使她購買並修復了一座古老農舍，進而激發靈感創辦了有機農場。訃聞描述，她積極參與普世教會與世界意識兒童博物館的活動，熱愛寵物、閱讀與旅行，其慷慨助人的特質深受當地社區愛戴。

▲何嘉仁美語創辦人 Karen Gayle Hess 年輕時的照片。她在 1980 年代懷抱熱情來到台灣，不僅精通中文，更因主持電視美語節目成為當時家喻戶曉的美語名師。（圖／翻攝自 Threads）
▲何嘉仁美語創辦人 Karen Gayle Hess 年輕時的照片。她在 1980 年代懷抱熱情來到台灣，不僅精通中文，更因主持電視美語節目成為當時家喻戶曉的美語名師。（圖／翻攝自 Threads）
🟡 傳奇落幕留無盡哀思！家屬婉謝花禮盼捐款
Karen Hess 辭世後，留下了丈夫朱嘉宗、兒子 Matthew、母親及多位親友。追思會將於 2026 年 3 月 7 日在紐約州舒勒維爾市的殯儀館舉行。家屬也特別懇請各界親友不需贈送花禮，建議將這份心意以 Karen 之名捐贈給「薩拉托加泉保護協會」或當地的動物收容所，延續她對古蹟保護與動物的熱愛。

針對創辦人逝世消息，《NOWNEWS 今日新聞》連日撥打 6 通電話至何嘉仁文教機構總部查證，其中兩通成功接通總機並完成留言。總機人員表示「承辦人員不在座位上」，且無法提供相關窗口分機號碼，僅回應會代為留言給對口人員。因此截至截稿前，校方尚未對此做出正式回應。這位開啟台灣學童國際視野的美國老師，其傳奇的一生將隨著「何嘉仁」這個名字，永遠留在台灣人的記憶中。

【何嘉仁（Karen Gayle Hess）小檔案】

  • 全名： Karen Gayle Hess

  • 出生： 1960 年 7 月 12 日（美國維吉尼亞州）

  • 逝世： 2026 年 2 月 4 日（紐約州薩拉托加，享壽 66 歲）

  • 家庭： 丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）、兒子 Matthew Donald Chu

  • 學歷： * 馬薩諸塞州庫欣學院 (Cushing Academy)

    • 科爾比學院 (Colby College) 東亞研究

    • 斯基德莫爾學院 (Skidmore College) 文學學士

    • 麻省理工學院 (MIT) 房地產開發碩士

  • 傳奇經歷：

    • 1980 年代來台學習中文，並主持電視英語教學節目。

    • 在台與丈夫共同創辦「何嘉仁美語」，品牌名稱取自其姓氏 Hess。

    • 回美後致力於歷史建築修復，曾獲薩拉托加泉保護基金會獎項。

    • 創辦「Pitney Meadows Community Farm」有機農場。



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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...