「何嘉仁」本尊Karen Hess傳病逝享壽66歲　台灣美語補教創業傳奇

補教名師「陳建宏化學」病逝的消息引發關注，社群平台 Threads 隨即有網友提到「何嘉仁阿姨」也在年初離開。經查美國當地訃聞，何嘉仁美語共同創辦人凱倫蓋爾赫斯（Karen Gayle Hess）已於 2026 年 2 月 4 日因心臟病在紐約州逝世，享壽 66 歲。《NOWNEWS 今日新聞》連日多次聯繫何嘉仁文教機構及發表 Karen Hess 訃聞的美國Flynn Bros Inc殯儀館，截至截稿前均未獲正式回應。
🟡 從學中文到主持節目！1980 年代開啟台灣美語帝國
1960 年出生於維吉尼亞州的 Karen Hess，在紐約州格倫斯福爾斯長大。因對表演的熱愛，她曾在庫欣學院學習，並在科爾比學院攻讀東亞研究。1980 年代初，她抱著對中文的熱情來到台灣，沒想到這趟旅程徹底改變了台灣的教育景觀。
Karen 不僅精通中文，更在台灣找到了英語教學的志業，並以其陽光、專業的形象主持電視英語教學節目，成為當時家喻戶曉的名師。她與丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）相識結婚，並在台育有一子 Matthew Donald Chu。夫妻倆憑藉對教學的熱誠創辦了針對學齡兒童的美語機構，將其姓氏「Hess」轉化為在地品牌「何嘉仁」，事業至今在台仍非常成功。
🟡 優雅轉身！1990 年代重返美國深造
在台灣打下美語帝國江山後，Karen 於 1990 年代初期選擇帶兒子回美國就學並繼續深造。她展現了強大的求知欲，獲得了斯基德莫爾學院的文學學士學位，並於哥倫比亞大學師範學院進修，更在麻省理工學院（MIT）獲得房地產開發碩士學位。在離開台灣後的歲月裡，她不僅是一位成功的教育家，更是一位多才多藝的生活職人。
🟡 修復房屋獲得獎項！創辦有機農場推廣永續
熱愛建築修復的 Karen，在紐約州薩拉托加的住宅曾榮獲當地保護基金會的獎項。她對自然與社區的熱愛，更促使她購買並修復了一座古老農舍，進而激發靈感創辦了有機農場。訃聞描述，她積極參與普世教會與世界意識兒童博物館的活動，熱愛寵物、閱讀與旅行，其慷慨助人的特質深受當地社區愛戴。
🟡 傳奇落幕留無盡哀思！家屬婉謝花禮盼捐款
Karen Hess 辭世後，留下了丈夫朱嘉宗、兒子 Matthew、母親及多位親友。追思會將於 2026 年 3 月 7 日在紐約州舒勒維爾市的殯儀館舉行。家屬也特別懇請各界親友不需贈送花禮，建議將這份心意以 Karen 之名捐贈給「薩拉托加泉保護協會」或當地的動物收容所，延續她對古蹟保護與動物的熱愛。
針對創辦人逝世消息，《NOWNEWS 今日新聞》連日撥打 6 通電話至何嘉仁文教機構總部查證，其中兩通成功接通總機並完成留言。總機人員表示「承辦人員不在座位上」，且無法提供相關窗口分機號碼，僅回應會代為留言給對口人員。因此截至截稿前，校方尚未對此做出正式回應。這位開啟台灣學童國際視野的美國老師，其傳奇的一生將隨著「何嘉仁」這個名字，永遠留在台灣人的記憶中。
【何嘉仁（Karen Gayle Hess）小檔案】
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1960 年出生於維吉尼亞州的 Karen Hess，在紐約州格倫斯福爾斯長大。因對表演的熱愛，她曾在庫欣學院學習，並在科爾比學院攻讀東亞研究。1980 年代初，她抱著對中文的熱情來到台灣，沒想到這趟旅程徹底改變了台灣的教育景觀。
Karen 不僅精通中文，更在台灣找到了英語教學的志業，並以其陽光、專業的形象主持電視英語教學節目，成為當時家喻戶曉的名師。她與丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）相識結婚，並在台育有一子 Matthew Donald Chu。夫妻倆憑藉對教學的熱誠創辦了針對學齡兒童的美語機構，將其姓氏「Hess」轉化為在地品牌「何嘉仁」，事業至今在台仍非常成功。
在台灣打下美語帝國江山後，Karen 於 1990 年代初期選擇帶兒子回美國就學並繼續深造。她展現了強大的求知欲，獲得了斯基德莫爾學院的文學學士學位，並於哥倫比亞大學師範學院進修，更在麻省理工學院（MIT）獲得房地產開發碩士學位。在離開台灣後的歲月裡，她不僅是一位成功的教育家，更是一位多才多藝的生活職人。
🟡 修復房屋獲得獎項！創辦有機農場推廣永續
熱愛建築修復的 Karen，在紐約州薩拉托加的住宅曾榮獲當地保護基金會的獎項。她對自然與社區的熱愛，更促使她購買並修復了一座古老農舍，進而激發靈感創辦了有機農場。訃聞描述，她積極參與普世教會與世界意識兒童博物館的活動，熱愛寵物、閱讀與旅行，其慷慨助人的特質深受當地社區愛戴。
Karen Hess 辭世後，留下了丈夫朱嘉宗、兒子 Matthew、母親及多位親友。追思會將於 2026 年 3 月 7 日在紐約州舒勒維爾市的殯儀館舉行。家屬也特別懇請各界親友不需贈送花禮，建議將這份心意以 Karen 之名捐贈給「薩拉托加泉保護協會」或當地的動物收容所，延續她對古蹟保護與動物的熱愛。
針對創辦人逝世消息，《NOWNEWS 今日新聞》連日撥打 6 通電話至何嘉仁文教機構總部查證，其中兩通成功接通總機並完成留言。總機人員表示「承辦人員不在座位上」，且無法提供相關窗口分機號碼，僅回應會代為留言給對口人員。因此截至截稿前，校方尚未對此做出正式回應。這位開啟台灣學童國際視野的美國老師，其傳奇的一生將隨著「何嘉仁」這個名字，永遠留在台灣人的記憶中。
【何嘉仁（Karen Gayle Hess）小檔案】
- 全名： Karen Gayle Hess
- 出生： 1960 年 7 月 12 日（美國維吉尼亞州）
- 逝世： 2026 年 2 月 4 日（紐約州薩拉托加，享壽 66 歲）
- 家庭： 丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）、兒子 Matthew Donald Chu
- 學歷： * 馬薩諸塞州庫欣學院 (Cushing Academy)
- 科爾比學院 (Colby College) 東亞研究
- 斯基德莫爾學院 (Skidmore College) 文學學士
- 麻省理工學院 (MIT) 房地產開發碩士
- 科爾比學院 (Colby College) 東亞研究
- 傳奇經歷：
- 1980 年代來台學習中文，並主持電視英語教學節目。
- 在台與丈夫共同創辦「何嘉仁美語」，品牌名稱取自其姓氏 Hess。
- 回美後致力於歷史建築修復，曾獲薩拉托加泉保護基金會獎項。
- 創辦「Pitney Meadows Community Farm」有機農場。
- 1980 年代來台學習中文，並主持電視英語教學節目。