陸劇《雨霖鈴》由楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演，結合熱血武俠、懸疑探案、朝堂權謀與江湖兒女情長等元素，5月13日開播前便引發大批劇迷討論。楊洋這次將重新詮釋傳奇俠客「南俠」展昭的英雄之路，從熱血的江湖正義到複雜的感情線，各項話題皆成為熱議焦點，《NOWNEWS今日新聞》也整理《雨霖鈴》懶人包，帶你一次看懂劇情、角色、戲劇亮點與播出資訊。
📌以下為本文摘要
《雨霖鈴》劇情大綱
《雨霖鈴》核心角色介紹
《雨霖鈴》3大必追看點
《雨霖鈴》完整播出資訊
⭐《雨霖鈴》劇情大綱：北宋版「掃黑風暴」
本劇改編自作家 minifish 的同名小說，並以經典《三俠五義》為背景。故事講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾），因掌握了襄陽王謀反的驚天祕密，從此踏上遭黑白兩道瘋狂追殺的亡命之路。
在逃亡過程中，展昭意外結識了逃婚闖蕩江湖的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾），以及以盜入俠、個性灑脫的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。性格迥異的3人組成「探案鐵三角」，在重重迷霧中破解單元奇案，聯手追查線索，蒐集襄陽王勾結黑白兩道、魚肉百姓、裡通外敵的罪證，最終挫敗其朝野和江湖的陰謀布局，還江湖正氣與百姓安寧。
⭐《雨霖鈴》核心角色介紹
展昭（楊洋 飾）
他是身負重任的「南俠」，因身手敏捷被皇帝御封為「御貓」。但這次展昭打破過往完美無缺的人物設定，他在劇中頻繁身負重傷、在泥濘中狼狽求生，甚至在生死存亡之際面臨信念動搖的脆弱時刻。這種帶著傷疤的破碎美感，讓觀眾封他為歷代「最美強慘」的展昭。
霍玲瓏（章若楠 飾）
原創女性角色，玲瓏山莊大小姐。她不僅擁有俠女的颯爽，更精通機關術與醫理。她並非傳統依附男主角的弱女子，而是能在危機時刻反殺敵人、與白玉堂合力營救展昭的機智隊友。
白玉堂（方逸倫 飾）
江湖人稱「錦毛鼠」，個性亦正亦邪、桀驁不馴。起初因不滿展昭「御貓」的封號而處處挑釁，但在共同探案的過程中建立起深厚的生死情誼，是團隊中最靈活的破局者。
⭐《雨霖鈴》3大必追看點
1. 正午陽光出品
《雨霖鈴》由製作過《瑯琊榜》、《知否》的金牌團隊「正午陽光」打造。劇組堅持實景搭建與實打拍攝，場景考究宋代美學，力求還原《清明上河圖》般的市井意境，呈現出極具真實感的江湖氛圍。
2. 楊洋95%打戲親自上陣
楊洋為此劇提前半年接受專業武術特訓。預告中呈現的「雨中一打三十」、「凌空拔劍」等高難度動作，絕大多數皆由本人親自完成，紮實的動作張力不僅帥翻全網，更展現了硬核的武俠風骨。
3. 經典「貓鼠組合」全新演繹
劇中一大賣點在於「御貓」展昭與「錦毛鼠」白玉堂這對經典冤家的化學反應。兩人從起初的性格對立、相愛相殺，到後來的並肩作戰，火花十足，再加上霍玲瓏的機智輔助，為傳統武俠故事注入了現代感的節奏。
⭐《雨霖鈴》完整播出資訊
類型： 古裝、武俠、懸疑、權謀
主演： 楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦（友情出演）
集數： 37集（每集約45分鐘）
開播日期：2026年5月13日
播出平台： Disney+、優酷（Youku）、央視（CCTV-8）、浙江衛視同步播出。
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《雨霖鈴》劇情大綱
《雨霖鈴》核心角色介紹
《雨霖鈴》3大必追看點
《雨霖鈴》完整播出資訊
本劇改編自作家 minifish 的同名小說，並以經典《三俠五義》為背景。故事講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾），因掌握了襄陽王謀反的驚天祕密，從此踏上遭黑白兩道瘋狂追殺的亡命之路。
在逃亡過程中，展昭意外結識了逃婚闖蕩江湖的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾），以及以盜入俠、個性灑脫的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。性格迥異的3人組成「探案鐵三角」，在重重迷霧中破解單元奇案，聯手追查線索，蒐集襄陽王勾結黑白兩道、魚肉百姓、裡通外敵的罪證，最終挫敗其朝野和江湖的陰謀布局，還江湖正氣與百姓安寧。
展昭（楊洋 飾）
他是身負重任的「南俠」，因身手敏捷被皇帝御封為「御貓」。但這次展昭打破過往完美無缺的人物設定，他在劇中頻繁身負重傷、在泥濘中狼狽求生，甚至在生死存亡之際面臨信念動搖的脆弱時刻。這種帶著傷疤的破碎美感，讓觀眾封他為歷代「最美強慘」的展昭。
霍玲瓏（章若楠 飾）
原創女性角色，玲瓏山莊大小姐。她不僅擁有俠女的颯爽，更精通機關術與醫理。她並非傳統依附男主角的弱女子，而是能在危機時刻反殺敵人、與白玉堂合力營救展昭的機智隊友。
白玉堂（方逸倫 飾）
江湖人稱「錦毛鼠」，個性亦正亦邪、桀驁不馴。起初因不滿展昭「御貓」的封號而處處挑釁，但在共同探案的過程中建立起深厚的生死情誼，是團隊中最靈活的破局者。
1. 正午陽光出品
《雨霖鈴》由製作過《瑯琊榜》、《知否》的金牌團隊「正午陽光」打造。劇組堅持實景搭建與實打拍攝，場景考究宋代美學，力求還原《清明上河圖》般的市井意境，呈現出極具真實感的江湖氛圍。
2. 楊洋95%打戲親自上陣
楊洋為此劇提前半年接受專業武術特訓。預告中呈現的「雨中一打三十」、「凌空拔劍」等高難度動作，絕大多數皆由本人親自完成，紮實的動作張力不僅帥翻全網，更展現了硬核的武俠風骨。
3. 經典「貓鼠組合」全新演繹
劇中一大賣點在於「御貓」展昭與「錦毛鼠」白玉堂這對經典冤家的化學反應。兩人從起初的性格對立、相愛相殺，到後來的並肩作戰，火花十足，再加上霍玲瓏的機智輔助，為傳統武俠故事注入了現代感的節奏。
類型： 古裝、武俠、懸疑、權謀
主演： 楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦（友情出演）
集數： 37集（每集約45分鐘）
開播日期：2026年5月13日
播出平台： Disney+、優酷（Youku）、央視（CCTV-8）、浙江衛視同步播出。