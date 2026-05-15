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何嘉仁是誰？Karen Hess 與朱先生開創的跨國教育夢

▲何嘉仁美語初期的多數教材都是由Karen Hess編寫。（圖／翻攝Yahoo拍賣）

何嘉仁事業版圖多元化！從英語教學到全方位生活全包辦

▲何嘉仁台中教育大樓在2024年啟用，1-3 樓為幼兒園，4-6 樓為全美 ESL 小學部。（圖／何嘉仁官網）

▲何嘉仁團隊在2014年開始進軍餐飲烘焙業，餐廳REEDS是融入創辦人 Joe Chu 英文名第一個字母「J」REEDS 第一個字母「R」和騎馬的意象，傳遞自信朝著夢想前進的信念。（圖／）

何嘉仁成為英語教育帝國！全台近千校採用、版圖擴張至亞洲

何嘉仁美語共同創辦人何嘉仁（Karen Gayle Hess）於 2026 年 2 月4日在美國逝世，享壽 66 歲。消息曝光後，引發大批台灣學生不捨，因為對五六年級的台灣民眾來說，許多人從小學習英文，就是使用何嘉仁編寫的教材，第一次接觸ABCD也是在當時最有名的何嘉仁美語補習班。何嘉仁與丈夫朱嘉宗打造出的美語教育帝國，40年來為台灣教育文化界留下了深遠影響。同時何嘉仁品牌的事業版圖更已經擴及至亞洲，在台灣甚至還開了書店以及餐廳，堪稱是台灣教育界的創業傳奇。「何嘉仁國際文教團隊」（HESS International Educational Group）成立於 1983 年，憑藉「誠正、踏實、創新」的經營理念，已成為台灣最具指標性的語言教育機構。何嘉仁美語的品牌名稱，源自創辦人 Karen Hess 小姐的中文名字。1983 年，Karen Hess 與丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）共同創辦了何嘉仁美語，致力於亞洲英語教學，何嘉仁也編撰了大量的教材與書本。創辦初期，何嘉仁的專業形象與親和力深植人心，許多早期學員的教材開頭都能見到她的照片與勵志引言。事業版圖擴張後，品牌轉向以直營連鎖方式經營。雖然 Karen Hess 數十年前返美定居，但團隊仍秉持其精神持續茁壯。目前法人代表由黃俊賢先生擔任，帶領專業團隊管理龐大的企業營運，並穩坐台灣兒童語言教育的領導品牌地位。何嘉仁國際文教團隊從早期的美語補習班起家，如今在台灣的版圖已擴張至幼兒園、安親班、書店、出版社及烘焙餐飲，不僅是台灣英語補教業的代名詞，更將觸角延伸至生活的各個角落，堪稱建立起完整的跨界文化生態系。從早期的美語補習班，隨後開設幸福日光托嬰中心、國際幼兒園、國小安親班、ESL全美小學部以及青少年英語培訓課程等，是台灣規模最大的語言教育機構，擁有從 0-6 歲幼兒教育到 4-15 歲美語教育的完整體系。從1990年開設書店 REEDS Bookstore ，並擁有出版社 HESS Publishing，專為亞洲兒童量身規劃各種教材。2014 年跨足餐飲版圖，由創辦人 Joe 開設 REEDS coffee & bakery 咖啡店以及 REEDS Pizzeria 義式餐廳，目前在台北共有 4 間分店，將教育品牌的人文溫度延伸至食安與美味領域。何嘉仁的教材出版品在業界享有盛名，其核心特色在於「適齡適性、螺旋式編輯概念」。透過豐富的圖像、多元教具及數位周邊輔助，不僅讓學生學習更有效率，也為老師提供完善的教學配套。此外，何嘉仁在台灣擁有 3000 多位專業員工負責行政管理與在地化教學，並聘僱來自美、加、英、南非、紐、澳、日、法等國約 600 位外籍夥伴。目前，全台灣有近千所國中、小學採用何嘉仁的英語學習教材。其教育影響力更突破地域限制，將教材外銷至等地，成為亞洲兒童教育的領航者。