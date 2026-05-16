我是廣告 請繼續往下閱讀

＊以下有雷，請謹慎閱讀＊

▲張凌赫（如圖）以陸劇《逐玉》爆紅，在紀錄片《凌探未來》裡以時裝現身，而且是工程師的樣貌，不少粉絲覺得有一種反差萌。（圖／翻攝自微博）

集數 標題預告 播出日期與時間 第 1 集 賦能未來 2026年5月8日 11:00 第 2 集 大自然的力量 2026年5月15日11:00 第 3 集 （主題待播出） 2026年5月22日11:00 第 4 集 （主題待播出） 2026年5月29日11:00

當紅男星張凌赫以陸劇《逐玉》爆紅，最近又解鎖新身份，在Discovery探索頻道、野生救援（Wild Aid）聯合出品的公益紀錄片《凌探未來》鐘，以電機工程的專業背景重拾工程師視角，深入中國綠色能源地標，帶領觀眾沉浸式體驗低碳環保的科技運用，本月8日已開播第一集，每周五上午11點定時在bilibili播出、連播4週共4集。《NOWNEWS今日新聞》特別整理該片的播出資訊與各集精彩亮點，帶您一次掌握。片名《凌探未來》巧妙取其「零碳」諧音，加上張凌赫的姓名「凌」字。身為南京師範大學電機工程系畢業生的張凌赫，在片中飾演「實習生張工」，於江蘇鹽城、無錫等能源現場，全程素顏出鏡，他親自上陣講解物理知識「貝茲定律」，既知性又帥氣，而且有本科專業背景，他的解說成為紀錄片最強大的說服力。在曝光的片段中，張凌赫參與了艱苦的太湖清淤工作，身穿笨重設備在船艙內與淤泥奮戰。最具挑戰性的是海上風電維修，張凌赫拍攝時正經歷嚴重暈船且低血糖，但他仍堅持完成高空巡檢與數據記錄，拒絕替身。他曾對外表示，在新能源一線感覺比當演員更自由，也是對環保初心的回歸。值得一提的是，這部紀錄片拍攝於2025年11月，正是張凌赫生日期間。他捨棄了慶生，把時間用來深入一線勞動現場，以此視為送給地球的生日禮物，讓粉絲看見新生代演員的社會責任感。張凌赫回到家鄉中國江蘇，開啟追風之旅。直擊海上風電如何送達給大眾使用的全過程，解鎖人類如何使用大自然的力量發電。關於風停日落的供電難題，人類該如何克服？為此，張凌赫走進深山，解密抽水蓄能與水面漁光互補，看看太陽能如何和養殖共生，讓風和光兩種能源如何保存下來供電。張凌赫之前出席《凌探未來》北京首映記者會時，他表示在紀錄片裡的他不是張凌赫，而是本名的「張家瑋」，他強調全片沒有劇本、沒有框定，每一次與工程師的交流都是自然發生。雖然要徒手抓魚、克服暈船，但那種真實的勞動感比當演員張凌赫更自由。此外他也透露，希望可以拍攝第二季，假如能以續集，他想要駐點在每個城市久一點，不只探索能源地標，還想學習各地的方言與品嚐道地美食。而且他最近迷上攝影，去到哪裡都會帶相機隨手拍攝記錄，不只是理工男，還是行動派理工男。雖然《凌探未來》4集還沒播映完畢，但張凌赫的這番話，讓粉絲已經開始期待第二季的到來。