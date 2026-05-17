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▲林志穎兒子KIMI（如圖）也是身高180的帥哥，從小萌到大，和爸爸長得很像。（圖／翻攝自微博）

▲劉燁的兒子諾一（右）因媽媽（左）是法國人，讓他有著混血兒外型，精緻又帥氣，目前走得是文藝氣質風格。（圖／翻攝自微博）

時光飛逝，曾經在《爸爸去哪兒》中蹣跚學步、愛哭愛鬧的萌娃們，如今已集体邁入成年或青少年階段。節目在2013年到2019年之間開播，共有六季，這群星二代不僅外形發生驚人蛻變，身高普遍突破180公分大關，萌娃變帥哥，並且在人生賽道上各有發展，有硬漢型男、國防新星、音樂好手及體育健將等，多元發展路徑，各擁一片天。像是郭濤兒子石頭高大帥氣的模樣，還有林志穎兒子KIMI、陳小春的兒子Jasper（陳胤捷），都讓粉絲被電到。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點當年的萌娃們現況，帶您一次掌握。這群大男孩最令人震驚的莫過於身高，多位孩子已比明星老爸還要高。張亮兒子天天（張悅軒），18歲的身高已直逼190公分，繼承了超模老爸張亮的神基因，目前正涉足時尚模特兒領域，舉手投足盡顯名模風範。胡軍的兒子康康（胡皓康），17歲也擁有近190公分的身高，跟硬漢老爸一樣男人味十足，他立志成為戰鬥機飛行員，現正深入鑽研航空機型，成為粉絲眼中的國防新星。郭濤的兒子石頭（郭子睿），19歲身高也超過185公分，目前已考入北京電影學院表演系，除了課業，他也積極參與公益助農。另外林志穎的兒子Kimi，16歲身高也已突破180公分。雖然林志穎對他保護有加，極少公開露面，但偶爾流出的生活照，仍可見到其挺拔的身影。這群星二代在專業賽道上的成就也令人刮目相看。鄒市明兒子軒軒（鄒明軒），曾經想跟爸爸一樣打拳擊，現在已經放棄拳擊轉攻馬術，並成功入選國家青少年馬球隊。林永健兒子林大竣，14歲身高已達180公分，他不走演藝路，而是深耕古典音樂，目前是多項國際鋼琴賽事大獎得主，彈得一手好琴。沙溢兒子安吉則是遠赴英國留學，課餘時間仍堅持練習書法，可說是文武雙全。陳小春的兒子Jasper（陳胤捷），當年在節目裡是溫柔安撫爸爸的小暖男，現在是精通中、英、法三語的菁英，還曾登上TED演講台演說。劉燁的太太是法國人，兒子諾一的混血外貌讓他精緻又帥氣，目前走的路線偏向文藝清新風格，深受時尚與文藝圈期待。吳鎮宇兒子費曼在香港求學，外形變化顯著，以獨特的幽默感活躍於網路，被網友戲稱為「專業坑爹」的高級酸民。