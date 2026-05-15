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▲保安警察第三總隊二大隊破獲行李走私加熱菸，起出加熱菸4780包、電子加熱器108支、未稅私菸297包等。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊二大隊破獲行李走私加熱菸，起出加熱菸4780包、電子加熱器108支、未稅私菸297包等。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊總隊長周煥興(左)呼籲，民眾必須通過「衛福部核定」的合法實體通路(如超商)購買加熱菸，切勿從網路購買來源不明、低於市價之菸品，可能嚴重損害健康。(圖／記者黃守作攝)

內政部警政署保安警察第三總隊二大隊於14日宣佈破獲行李走私加熱菸案，在高雄市新興區一處私菸倉庫查獲5千包加熱菸，乃將吳姓主嫌及加熱菸帶回處理，偵訊後，將吳姓主嫌依涉犯菸酒管理法及懲治走私條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。警政署保安警察第三總隊二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊第二大隊於日前接獲情資指稱，有不法犯嫌涉嫌自國外走私私菸進入國內，並在網路平台販售私菸謀取暴利，經報請高雄地方檢察署檢察官沈昌錡指揮偵辦，並與高雄市政府財政局菸酒管理科及衛生局共組專案小組深入追查。經調查蒐證，掌握吳嫌犯罪事證及私菸倉庫後，會同高雄市政府財政局菸酒管理科、衛生局針對高雄市新興區之私菸倉庫執行搜索，查獲吳姓主嫌到案，現場查扣非法加熱菸共計4780包、各式未稅私菸共計297包、電子加熱器108支、犯罪用手機2支等證物，所查獲之不法私菸品牌有「TEREA」、「BOHEM NO.6」、「Seven Stars Charcoal Filter4」、「MEVIVS 1」、「MEVIVS 3」、「PEACE黃」、「Winston 5」等7個菸品。保三總隊二大隊高雄偵查分隊分隊長陳伊藝說，經調查，吳嫌見走私日本加熱菸有暴利可圖，自113年起以旅遊名義前往日本，以「螞蟻搬家」方式，利用行李托運夾藏目前尚未開放的「TEREA」麝香葡萄、哈密瓜等熱銷口味加熱菸入境，犯嫌為迅速擴大客源，在網路社群將菸品包裝成「生活風格」，利用「初戀感葡萄」、「清爽哈密瓜下午茶」等甜美意象吸引年輕族群，標榜抽完後身上僅留果香、不帶菸臭，營造「呼吸有味道的空氣」之假象，使許多反感傳統菸味的年輕人落入陷阱。陳伊藝並說，吳嫌並建立起「海外代購、行李夾帶、倉庫囤積、網路招攬、超商配送」的一條龍犯罪模式，在網路平台刊登非法加熱菸廣告，吸引民眾私訊聯繫後，再透過「賣貨便」或面交等方式出貨，由於貨源齊全且價格低廉，販售私菸規模迅速擴張，所幸即時查獲，阻止大量私菸流入市面。警政署保安警察第三總隊總隊長周煥興呼籲，民眾必須通過「衛福部核定」的合法實體通路(如超商)購買加熱菸，民眾切勿從網路購買來源不明、低於市價之菸品，可能嚴重損害健康，並呼籲，非法走私菸品涉犯菸酒管理法第45條第2項規定，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上1千萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。