我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會副主任委員宋承恩(右)與全球安全聯盟執行長Joshua Burgin(左)就中國灰色地帶威脅與台灣海洋安全挑戰、社會韌性建構及海洋治理等議題進行交流。(圖／海洋委員會提供)

▲全球安全聯盟訪問團一行，到海巡署南部機動海巡隊，與第一線海巡執法人員交流海域執法與海上安全實務經驗，期共同提升民主國家的韌性與應對能力，攜手維護自由開放印太秩序，具體實踐印太和平鎖鏈。(圖／海洋委員會提供)

全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)創辦人兼執行長Joshua Burgin 於13日率團，到海洋委員會拜會，雙方就中國灰色地帶威脅與台灣海洋安全挑戰、社會韌性建構及海洋治理等議題進行交流。全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)一行，是由該聯盟創辦人兼執行長Joshua Burgin帶領，到海洋委員會拜會，由海洋委員會副主任委員宋承恩，率處長李珊瑩等人熱烈歡迎。海洋委員會副主任委員宋承恩表示，我國位處第一島鏈與印太戰略核心位置，近年持續面對中國海警船、科研船、海上民兵與認知作戰等複合式灰色地帶威脅，中國大陸除透過常態化越界巡航、聯合軍演與海上執法擴張逐步改變台海現狀外，也持續運用海警與海軍混合部署、法律戰與政治宣示等手段，試圖塑造「中國已對台灣行使管轄權」之錯誤敘事，對區域穩定與國際海洋秩序形成重大挑戰，因此，我國希望透過與全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)此類國際夥伴的深化合作，為印太區域的和平穩定作出貢獻。全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)執行長Joshua Burgin指出，全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)成員，來自美國、法國及歐洲多國，涵蓋國防安全、海事產業、資安、航太、智庫及投資等領域，尤其關注台灣如何結合海巡執法、科技監控與跨部會協調，建構全天候海域安全應處能力。海洋委員會副主任委員宋承恩與全球安全聯盟(Atlantic Council Global Security Program, AGS)執行長Joshua Burgin雙方就印太海域合作、海巡國際交流、海洋科技應用與海上犯罪防制等議題，深入交換意見，也期待未來在推動灰色地帶威脅研究、海洋韌性政策交流、海域意識感知(MDA)科技應用，以及海底電纜與關鍵基礎設施防護等議題，持續深化合作，包含在國際論壇、智庫對話與海洋安全倡議等層面，建立更密切的合作關係，共同提升民主國家對非傳統海洋威脅的認識與應處能力。訪問團也到海巡署艦隊分署南部機動海巡隊，與第一線海巡執法人員交流海域執法與海上安全實務經驗，期共同提升民主國家的韌性與應對能力，攜手維護自由開放印太秩序，具體實踐印太和平鎖鏈。