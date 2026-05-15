何嘉仁美語驚傳創辦人何嘉仁已經過世，其實台灣有不少品牌就是用創辦人的名字或是外號，像是跟何嘉仁一樣教美語的「徐薇英文」，世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」、滷肉飯名店「鬍鬚張」、古早味飲料「黑面蔡楊桃汁」，不過也有像「洪瑞珍」這類看似人名、實際上官方說明「並無此人」的特殊案例，讓不少網友直呼：「每天看到，現在才知道！」
10大「人名變招牌」品牌一次看
10個常被討論的人名成為品牌案例，其中部分為本名直接成為品牌，有些則是外號、人物形象或家族店名延伸而來。有網友表示，用名字當品牌讓人更多一份親切感。
1.林聰明沙鍋魚頭
「林聰明」是真有其人，是嘉義知名沙鍋魚頭品牌的重要經營者。品牌從市場小吃攤起家，後來成為嘉義代表性美食之一，店名也直接成為地方美食招牌。
2.何嘉仁美語
「何嘉仁」也是大家熟悉的補教品牌名稱，網傳何嘉仁美語與美國人Karen Hess及其丈夫創辦背景有關，「何嘉仁」後來成為台灣補教市場中相當具代表性的品牌名。
3.鬍鬚張
「鬍鬚張」來自創辦人張炎泉。據貼文整理，他早年經營小吃攤時因忙碌沒時間刮鬍子，被熟客稱為「鬍鬚張」，後來這個外號反而成為滷肉飯連鎖品牌招牌。
4.梁社漢排骨
「梁社漢」就是創辦人姓名，品牌以排骨飯打開知名度，店名直接使用創辦人名字，形成鮮明記憶點。
5.燦坤
「燦坤」來自創辦人吳燦坤的名字。許多人以為只是企業名稱，但其實品牌名與創辦人姓名直接相關，後來發展成台灣知名3C通路品牌。
6.清心福全
「清心福全」中的「福全」，與創辦人名字趙福全有關，原本品牌名稱為清心冷飲站，後來加入「福全」二字，成為現在大家熟悉的手搖飲品牌名。
7.林東芳牛肉麵
「林東芳」是真人姓名，也是台北知名牛肉麵品牌名稱，品牌從麵攤起家，後來以創辦人名字打出招牌。
8.黑面蔡楊桃汁
「黑面蔡」來自創辦人蔡錦華的外號，因早年工作曬得黝黑，被稱為「黑面蔡」，後來這個稱呼成為楊桃汁品牌名稱。
9.靜宜大學
「靜宜」是與陸靜宜修女有關，有網友提到，靜宜大學校名源自美國修女的中文姓名。
10.徐薇英文
補教名師徐薇以本人姓名建立英語補教品牌，官網也列有「徐薇老師小檔案」，屬於明確的人名品牌案例。
洪瑞珍看似人名卻「並無此人」
除了真人姓名或外號變成品牌，也有特殊案例，像是「洪瑞珍」乍看像是人名，但洪瑞珍北斗本店官網明確說明，「洪瑞珍到底是什麼人？」答案是「並無此人，也不是創始人」，而是由「瑞珍商店」前身延伸，後由地方士紳林柏餘於門口牌匾冠上姓氏後，正式定名為「洪瑞珍餅店」。
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10個常被討論的人名成為品牌案例，其中部分為本名直接成為品牌，有些則是外號、人物形象或家族店名延伸而來。有網友表示，用名字當品牌讓人更多一份親切感。
1.林聰明沙鍋魚頭
「林聰明」是真有其人，是嘉義知名沙鍋魚頭品牌的重要經營者。品牌從市場小吃攤起家，後來成為嘉義代表性美食之一，店名也直接成為地方美食招牌。
2.何嘉仁美語
「何嘉仁」也是大家熟悉的補教品牌名稱，網傳何嘉仁美語與美國人Karen Hess及其丈夫創辦背景有關，「何嘉仁」後來成為台灣補教市場中相當具代表性的品牌名。
3.鬍鬚張
「鬍鬚張」來自創辦人張炎泉。據貼文整理，他早年經營小吃攤時因忙碌沒時間刮鬍子，被熟客稱為「鬍鬚張」，後來這個外號反而成為滷肉飯連鎖品牌招牌。
4.梁社漢排骨
「梁社漢」就是創辦人姓名，品牌以排骨飯打開知名度，店名直接使用創辦人名字，形成鮮明記憶點。
5.燦坤
「燦坤」來自創辦人吳燦坤的名字。許多人以為只是企業名稱，但其實品牌名與創辦人姓名直接相關，後來發展成台灣知名3C通路品牌。
「清心福全」中的「福全」，與創辦人名字趙福全有關，原本品牌名稱為清心冷飲站，後來加入「福全」二字，成為現在大家熟悉的手搖飲品牌名。
7.林東芳牛肉麵
「林東芳」是真人姓名，也是台北知名牛肉麵品牌名稱，品牌從麵攤起家，後來以創辦人名字打出招牌。
8.黑面蔡楊桃汁
「黑面蔡」來自創辦人蔡錦華的外號，因早年工作曬得黝黑，被稱為「黑面蔡」，後來這個稱呼成為楊桃汁品牌名稱。
9.靜宜大學
「靜宜」是與陸靜宜修女有關，有網友提到，靜宜大學校名源自美國修女的中文姓名。
10.徐薇英文
補教名師徐薇以本人姓名建立英語補教品牌，官網也列有「徐薇老師小檔案」，屬於明確的人名品牌案例。
除了真人姓名或外號變成品牌，也有特殊案例，像是「洪瑞珍」乍看像是人名，但洪瑞珍北斗本店官網明確說明，「洪瑞珍到底是什麼人？」答案是「並無此人，也不是創始人」，而是由「瑞珍商店」前身延伸，後由地方士紳林柏餘於門口牌匾冠上姓氏後，正式定名為「洪瑞珍餅店」。