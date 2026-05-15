孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會今（15）日晚間將在台北大巨蛋登場，這是孫燕姿首次挑戰大巨蛋，讓歌迷萬分期待，更有不少粉絲已經準備好要到大巨蛋外聽漏音了。而這場演唱會去年8月已經搶先在高雄舉行，當時孫燕姿一連唱了28首經典好歌，歌單包含〈遇見〉、〈我懷念的〉、〈綠光〉等等，本文特別整理當時的演出曲目，帶大家一次看。
孫燕姿去年才唱完高雄 今年首度挑戰大巨蛋
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一路從新加坡唱到中國、香港、馬來西亞等地，台灣首場則是選在高雄巨蛋，當時2天共有4萬多人前往朝聖，但由於座位數量較少，有很多粉絲沒搶到票，痛苦哀號。因此孫燕姿這次返場台灣，特別選在一次就能容納4萬人的台北大巨蛋，並同樣帶來2天演出，讓更多歌迷可以參與她的現場表演。
孫燕姿演唱會有5大章節 主題圍繞生命起伏
而孫燕姿這場演唱會的核心主題圍繞「沉澱、重生與重聚」，透過「極美、未知、夢境、生活、人物」5大敘事環節，探討生命的起伏與沉澱後的哲理，象徵從低谷走向曙光，鼓勵人們在日落（指挫折）後重新出發，找尋力量。
孫燕姿在這5大環節中，將各自演唱約5至6首歌曲，等於整場演唱會下來，孫燕姿至少會唱25首歌，如果再納入歌迷點歌以及安可曲，曲目多達28首，相當寵粉。
📌以下是孫燕姿去年8月16日在高雄巨蛋開唱的28首歌單，供粉絲參考：
★開場，第一章：極美
01. 我要的幸福
02. 超快感
03. 綠光
04. 神奇
05. 我的愛+我不愛
⠀⠀
★第二章：未知
⠀⠀
06. 克卜勒
07. 沒有人的方向
08. 我不難過
09. 我也很想他
10. 奔
★第三章：夢境
11. 風箏
12. 完美的一天
13. 逃亡
14. The Moment
★第四章：生活
15. 隨堂測驗
16. 真的
17. 任性（歌迷點歌）
18. 餘額（歌迷點歌）
19. 濃眉毛（歌迷點歌）
20. 祝你開心
★第五章：人物
21. 遇見
22. 我懷念的
23. 平日快樂
24. 第一天
★公開感謝名單
25. 逆光
★安可
26. 天黑黑
27. Stefanie
28.日落
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孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會一路從新加坡唱到中國、香港、馬來西亞等地，台灣首場則是選在高雄巨蛋，當時2天共有4萬多人前往朝聖，但由於座位數量較少，有很多粉絲沒搶到票，痛苦哀號。因此孫燕姿這次返場台灣，特別選在一次就能容納4萬人的台北大巨蛋，並同樣帶來2天演出，讓更多歌迷可以參與她的現場表演。
而孫燕姿這場演唱會的核心主題圍繞「沉澱、重生與重聚」，透過「極美、未知、夢境、生活、人物」5大敘事環節，探討生命的起伏與沉澱後的哲理，象徵從低谷走向曙光，鼓勵人們在日落（指挫折）後重新出發，找尋力量。
孫燕姿在這5大環節中，將各自演唱約5至6首歌曲，等於整場演唱會下來，孫燕姿至少會唱25首歌，如果再納入歌迷點歌以及安可曲，曲目多達28首，相當寵粉。
📌以下是孫燕姿去年8月16日在高雄巨蛋開唱的28首歌單，供粉絲參考：
★開場，第一章：極美
01. 我要的幸福
02. 超快感
03. 綠光
04. 神奇
05. 我的愛+我不愛
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★第二章：未知
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06. 克卜勒
07. 沒有人的方向
08. 我不難過
09. 我也很想他
10. 奔
★第三章：夢境
11. 風箏
12. 完美的一天
13. 逃亡
14. The Moment
★第四章：生活
15. 隨堂測驗
16. 真的
17. 任性（歌迷點歌）
18. 餘額（歌迷點歌）
19. 濃眉毛（歌迷點歌）
20. 祝你開心
★第五章：人物
21. 遇見
22. 我懷念的
23. 平日快樂
24. 第一天
★公開感謝名單
25. 逆光
★安可
26. 天黑黑
27. Stefanie
28.日落