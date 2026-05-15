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國民黨文傳會主委尹乃菁日前指控，國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器，警告賴清德卸任之後，一定追究到底，然而李不願報警。新北檢昨傳喚李、尹2人到案說明，李乾龍稱「太太裝的」。對此，民進黨發言人李坤城今（15）日表示，若整起事件如李乾龍所言為他太太所為，那證明當初\尹乃菁對賴清德的指控為假，民進黨嚴正要求，國民黨與尹乃菁本人對烏龍爆料、惡意抹黑，向賴清德與社會大眾道歉。李坤城說，整起事件從尹乃菁主動向媒體披露，李乾龍座車遭裝追蹤器，並握有證據，意有所指的誣陷賴清德要對此負責，否則將在卸任後追究到底，卻同時遭到李乾龍本人說「沒有、沒有」，直接打臉尹乃菁。李坤城說，指控國家元首犯罪何其嚴重，若最後的真相真如李乾龍所言為其太太所為，就證明整起事件是國民黨與尹乃菁在自導自演，一個民主國家的最大在野黨，竟然有如此荒謬至極的言行，令人不齒。李坤城強調，台灣早已是民主法治的國家，絕不可能再走回過去國民黨威權統治時期，運用國家機器對人民甚至是政敵進行政治偵防，國民黨過去擅長濫用的手段，民進黨不可能也不會去做，因此，對於國民黨與尹乃菁日前針對總統不實的指控，民進黨要求，國民黨與尹乃菁應立即向賴清德總統與社會大眾道歉。