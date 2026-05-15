我是廣告 請繼續往下閱讀

美方雖未提到台灣 沈默本身也具意義

川習第一天各自表述 第二天更值得關注

美國總統川普與中國國家主席習近平昨（14）日進行「川習會」，外界關心2人是否談及台灣問題，但美國白宮於會後發出的摘要中卻隻字未提台灣。對此，旅美學者翁履中認為，「川習共識」最微妙的地方，在於它不是共同聲明式的明確共識，而是危機管理式的模糊共識：各講各的，但不要翻桌；各取所需，但避免失控。翁履中更提到，美中這組「大兩岸」，台海這組「小兩岸」，其實都在說同一件事：維持現狀，擱置爭議，避免失控。翁履中今發文指出，一場會談，各自表述，其實不是例外，而是美中高層互動的常態。只是放在今天美中關係高度緊張、貿易戰、科技戰、台海風險與中東危機交織的背景下，雙方還願意坐下來談，並且尊重彼此各自表述，某種程度上就是一種「川習共識」。翁履中表示，美方紀要強調中國增加對美國產業投資、阻止芬太尼前體流入美國、增加購買美國農產品、維持荷姆茲海峽暢通、中國有意購買更多美國石油，以及伊朗永遠不能擁有核武。中方紀要的重點則放在美中戰略穩定，特別是台灣問題。習近平傳遞給川普的整體訊息很清楚：台灣問題處理得好，美中關係可以穩；處理不好，兩國關係可能面臨巨大風險。翁履中提到，根據《華盛頓郵報》報導，川普沒有直接回應習近平關於台灣的說法，而是轉入下一個議題。這個沉默本身，也很值得觀察。後續是否出現軍售調整，賴總統是否可以過境，都會是關鍵指標。美方要的是交易成果，中方要的是戰略底線。所以，這場峰會表面上氣氛很好，實際上雙方講的是2套語言。川普說的是市場、訂單、投資與個人關係；習近平說的是主權、安全、紅線與大國秩序。翁履中說，川普訪中第二天更小型、更深入的會晤更值得關注。第一天是紅毯、國宴、企業團與各自表述；第二天才可能是真正測試底線、交換條件、確認是否能形成進一步結論的時刻。如果第二天仍然沒有聯合聲明，也沒有更具體的共同結論，那麼「川習共識」大概就會正式定調：各自表述，目標清楚，擱置爭議，修補關係，大家一起賺錢！翁履中認為，美中這組「大兩岸」，台海這組「小兩岸」，其實都在說同一件事：維持現狀，擱置爭議，避免失控。美國現在想跟北京修補關係、恢復交易、重新做生意。北京也願意在不放棄底線的情況下，穩定發展。