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國內13家上市金控今（2026）年自結4月獲利出爐在台股飆漲頻創新高，日成交量屢破兆元之下，證券及壽險公司也跟著大進補，13家金控4月合計獲利突破千億元，累計前4月獲利更來到2914億餘元，創史上同期新高，其中富邦金4月就大賺388.2億元，更拿下金控單月、累計及每股獲利3冠王，台新新光金前4月獲利也超車中信金，躍居第三。就單月獲利表現看，排名大洗牌，4月自結數 (不含 FVOCI 股票處分損益) ，富邦金單月大賺388.2億元排名第一，國泰金稅後盈餘142.7億元位居第二，台新新光金則以77.9 億元排名第三，元大金75.04億元位居第四，第五名則是凱基金58.98億元，而中信金以53.95億元位居第6。再就今年前4月累計獲利觀察，富邦金以720.8億元奪冠，更拉開與其他金控的距離，國泰金則以459.3億元排名第二，第三為台新新光金288.5億元，中信金以284.99億元位居第四，第五則是元大金219.13億元。另外，包括凱基金、永豐金、玉山金、兆豐金、第一金、華南金累計獲利也都破百億。值得注意的是，13家累計獲利都呈現成長，其中台新新光金由於去年合併基期較低，年成長達380%；永豐金與玉山金去年也都有合併子公司，比較基期同樣較低。至於元大金與國票金累計獲利也翻倍，主要旗下證券子公司受惠台股成交量持續突破兆元水準，帶動經紀手收，元大證券單月大賺52.44億元，年成長267.7%；國票證券累計獲利11.58億元，更大幅成長1140.72%。另外，就今年前4月EPS表現來看，富邦金也以5.15元再奪每股獲利王，國泰金以3.12元排名第二，元大金1.64元、中信金1.46元、台新新光金1.12元、永豐金1.09元、凱基金1.04元，EPS也都超過1元。