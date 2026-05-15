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1.週期與經期的規律性

正常的月經週期通常為21至35天，經期持續約3到7天。 若月經總是提早7天以上報到 ，多與「血熱」或「氣虛」有關。長期熬夜、喜食辛辣可能導致血熱；而過度勞累、思慮過多則可能導致氣虛，使身體失去統攝經血的能力。

，多與「血熱」或「氣虛」有關。長期熬夜、喜食辛辣可能導致血熱；而過度勞累、思慮過多則可能導致氣虛，使身體失去統攝經血的能力。 常延後7天以上者 ，林雅瑩認為，多見於「血寒」、「血虛」或「肝鬱」。這類女性平時可能怕冷、手腳冰冷，或長期處於高壓環境導致氣滯血瘀。

，林雅瑩認為，多見於「血寒」、「血虛」或「肝鬱」。這類女性平時可能怕冷、手腳冰冷，或長期處於高壓環境導致氣滯血瘀。 有時提早、有時延後的狀態 ，通常是「肝鬱氣滯」的表現，林雅瑩提醒，情緒波動或作息混亂是常見的誘因；情緒、壓力、睡眠都可能影響內分泌而影響月經。

2.經血顏色

鮮紅色： 為正常顏色。但顏色如果過於鮮紅且量多，可能代表體內有熱。

為正常顏色。但顏色如果過於鮮紅且量多，可能代表體內有熱。 淡紅色： 顏色淺淡、質地清稀，多為「血虛」或「氣虛」的表現，常見於貧血或體質虛弱者。

顏色淺淡、質地清稀，多為「血虛」或「氣虛」的表現，常見於貧血或體質虛弱者。 深紅色或紫黑： 顏色偏暗紅，通常代表體內有「瘀」或「寒」。這類女性有的會伴隨明顯的經痛，排血塊前疼痛明顯。

3.經血質地

質地稀薄： 像水一樣，多屬虛證。

像水一樣，多屬虛證。 質地黏稠： 多屬實熱或濕熱。

多屬實熱或濕熱。 血塊： 若血塊大如50元硬幣且排出後痛感減輕，多為「氣滯血瘀」，建議少吃生冷冰飲。

對於許多女性來說，每個月造訪的「月經」不僅是生理循環，更是看出女性卵巢子宮的功能健康與否。很多人以為月經只要有來就好，但中醫師指出，經期的長短、經血的顏色，甚至是質地的變化，都默默傳遞著身體內部的健康訊號。Dr.Nice新悅中醫中醫師林雅瑩指出，中醫觀點認為，「經水出於腎，受制於肝，統攝於脾。」月經的表現與五臟六腑的氣血盈虧息息相關。當月經開始不準時，可透過3個關鍵指標，先簡單自我檢測。林雅瑩提醒，月經不調不只是子宮的問題，更是全身氣血失調的警訊。在日常生活中，建議要「戒生冷」經前一週與經期間，嚴禁冰品、生菜沙拉等寒性食物，以免寒濕凝滯；容易經痛的女性可以多熱敷「關元穴（臍下三寸）」，幫助氣血運行。養成規律作息也是必要的，林雅瑩說，晚間11點前入睡，能養肝血，對於調節荷爾蒙穩定至關重要。