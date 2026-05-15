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眾所矚目的「川習會」昨天登場，立法院副院長江啟臣指出，美中各自的官方聲明中，白宮絕口不提台灣、中方則大篇幅處理台灣問題，顯示雙方重點沒有完全對接。與其看官方文件怎麼回應台灣議題，不如看川普日後對涉及台灣的事務將怎麼做？賴政府須極度警惕，美中私下是否形成「共管台灣」的實質默契。江啟臣昨（14）日接受廣播節目《POP大國民》專訪，與代班主持人鈕則勳針對台中未來施政願景及美中台局勢展開深度對談。對於全球矚目的「川習會」，兼具國際關係學者背景的江啟臣，語重心長地給總統賴清德及執政團隊「兩個提醒」。一是要特別注意美中「共管台灣」默契的可能，二是對習近平所指的台灣議題，美國官方紀要內容雖未提到川普針對台灣議題的回應，但「聽其言不如觀其行」，與其看官方文件怎麼回應台灣議題，不如看川普日後對涉及台灣的事務會怎麼做。江啟臣特別提到，美中雙方在官方聲明上各取所需，白宮絕口不提台灣、中方則大篇幅處理台灣問題，顯示雙方重點沒有完全對接。美中即便沒在文字上聚焦，賴政府仍必須極度警惕，私下是否會形成某種「共管或約束」台灣的實質默契。江啟臣也說到，就算白宮的紀要內容沒提到對台灣議題的回應，觀察重點應是細膩地從美方、特別是川普，後續在政策、做法與美台實質互動、實際做法，進行前瞻性的風險沙盤推演。