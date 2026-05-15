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▲孫燕姿（左）2000年憑同名專輯，打敗同年出道的周杰倫，拿下2001年第12屆金曲獎的「最佳新人獎」。（圖／翻攝誠品）

歌后孫燕姿睽違多年重返台北，今（15）日、17日天在台北大巨蛋舉辦《就在日落以後》演唱會，2場門票全數完售，再度證明她在華語樂壇無可取代的地位。這位來自新加坡的天后，2000年以首張專輯《孫燕姿》在台灣出道，隔年就憑〈天黑黑〉在第12屆金曲獎，以僅僅1票之差擊敗同樣是新人時期的周杰倫，拿下歌手生涯只有一次機會角逐的「最佳新人獎」，這場神仙打架直到今天仍被樂迷津津樂道。孫燕姿2000年帶著首張同名專輯《孫燕姿》正式進軍台灣市場，專輯推出後短短10天便攻占各大排行榜，首年就在台灣賣出超過33萬張，整個亞洲累積銷量更突破270萬張。當時她頂著一頭俐落短髮，以乾淨嗓音唱出〈天黑黑〉、〈愛情證書〉等作品，迅速成為千禧世代最具代表性的女歌手之一。真正讓她封神的關鍵，發生在2001年第12屆金曲獎，當年最佳新人入圍名單堪稱夢幻陣容，包括周杰倫《杰倫》、戴佩妮《Penny》、范瑋琪《范范的世界》、林凡《Freya》，最後由孫燕姿抱走獎座。根據評審投票結果，她僅以1票之差險勝周杰倫，這段歷史也讓不少歌迷笑說：「能在新人時期打敗周杰倫的女人，真的只有孫燕姿。」拿下金曲最佳新人後，孫燕姿的氣勢沒有停過，接連推出《我要的幸福》、《風箏》等專輯，兩張作品在台灣銷量都突破30萬張，加上廣告代言、商演邀約不斷，出道短短3年便橫掃整個華語市場。當時不論唱片行、KTV還是校園活動，到處都聽得到她的歌。孫燕姿最厲害的地方不只是銷售數字，而是作品真的唱進了一整個世代的青春，〈天黑黑〉、〈我要的幸福〉、〈綠光〉、〈遇見〉、〈我懷念的〉到現在仍是KTV熱門歌曲，不少歌迷從學生時代唱到當爸媽，歌單就像時光機，一開口就直接回到自己的青春。2011年結婚、2012年升格當媽後，孫燕姿將生活重心逐漸放回家庭，作品與公開活動雖然減少，但每次推出新歌或宣布演唱會，依舊能瞬間引爆討論。這次《就在日落以後》台北大巨蛋3場全滿，再次證明即使出道超過25年，孫燕姿仍是許多人青春裡最無法取代的聲音。