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川習會昨（14）日在北京登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會談，兩人互動看上去十分友好。不過資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，美中關係常常是開始談之後，問題才清楚浮上檯面，因為中國在談判桌上做出承諾卻常常事後不兌現，惹怒美國。針對台灣議題，矢板明夫更認為，這次川習會沒有任何實質結果。矢板明夫在臉書上發文表示，川習會在北京登場，表面上看起來是兩個大國領導人的峰會，「實際上看，雙方姿態完全不同」。他指出，中國非常積極，也非常重視這次溝通，還鋪了紅毯、高規接待，習近平把台灣問題放在最重要的位置，「這說明，中國最希望透過這次會談，讓美國在台灣問題上做出某種表態，至少希望川普降低對台灣的支持力道。」不過矢板明夫認為，從目前公開訊息來看，中國最期待的台灣問題並沒有實質結果。白宮公布的會談重點，主要是貿易、經濟合作、伊朗、荷姆茲海峽等議題，並沒有出現北京想要的「台灣突破」。「這對中國來說，恐怕是最大的失望。」矢板明夫接著說，「相反地，美國這邊顯得相當輕鬆。川普此行最明顯的目的，是為美國企業爭取利益，打開中國市場。最有象徵性的畫面，就是最後一刻讓輝達執行長黃仁勳登上空軍一號，一起飛往北京。這是一個非常清楚的訊號。川普是帶著美國企業、科技實力和市場籌碼去談判的。當然，因為目前還沒有公布具體協議，最後成果如何，還要繼續觀察。」矢板明夫話鋒一轉稱：「但我認為，這次川習會仍然可能有一個好的結果。那就是黎智英。」他指出，川普過去曾表示會向習近平提出黎智英問題。這種事情不一定會在公開場合大聲宣布，但水面下雙方一定有溝通。「如果川普回國後不久，黎智英能夠以保外就醫或其他方式，被允許離開香港、到海外接受治療，那將是一個非常重要的人權外交成果。對川普來說，這會讓他的國際聲望繼續高漲；對北京來說，也是一種不必公開認錯、但可以緩和國際壓力的處理方式。」矢板明夫直言，「很多人期待美中關係改善，我也希望世界不要走向戰爭。但這幾年的經驗告訴我們，美中關係往往不是『只要開始談，關係就會變好』。相反地，很多時候是一談之後，問題反而更清楚浮上檯面。」他直指原因很簡單，「因為中國在談判桌上常常做出很多承諾，但事後不兌現，惹怒美國。」最後，他在文末表示：「所以，這次川習會不能只看笑容、紅毯和合照。真正要看的，是中國會不會兌現承諾；美國能不能拿到實際利益；以及黎智英能不能重獲自由。」