長榮航空線上旅展也來了！長榮航空宣布，2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠今日正式開搶！自即日起至5月31日23:59止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享超值優惠票價。《NOWNEWS今日新聞》整理4大國籍航空，包含長榮航空、中華航空與星宇航空、台灣虎航此次線上旅展亮點，
🟡長榮航空線上旅展：
長榮航空宣告促銷機票即日起開跑，熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低3073元起(未稅)、桃園－宿霧來回最低4540元起(未稅)、桃園－神戶來回最低9429元起(未稅)；歐、美、澳洲長程航線也不缺席，包括桃園－巴黎來回最低只要2萬5345元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低2萬9019元起(含稅)，還有桃園－布里斯本來回最低只要1萬7024元起(未稅)。
為了慶祝空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，長榮航空也特別帶來超值優惠造福高雄鄉親，包含高雄－澳門來回最低2765元起(未稅)、高雄－上海來回最低6111元起(未稅)、高雄－東京來回最低1萬1349元起(未稅)，還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可探訪奧入瀨溪秘境，或是體驗立山黑部雪牆絕景，亦可前往箱根享受溫泉美食以及駐足河口湖感受富士山壯闊美景，旅客可透過長榮航空合作的各大合作旅行社預訂。
記者實際上官網查詢，以國人最熱門的航線台北（桃園）飛往東京來說，暑假竟有來回機票最低1萬4921元（含稅），可預訂下午去、晚上回之航班，是各家航空公司漲價之後亮眼的數字。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️桃園－神戶 9429元起(未稅)
▪️桃園－巴黎 25345元起(未稅)
▪️高雄－東京11349元起(未稅)
🟡星宇航空線上旅展：
星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低 88 折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價僅1萬1322 元起、台中飛下地島（宮古島）更是萬元有找。
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北- 熊本11322 元起 （07點去 11點回）
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北-東京 14559 元起
▪️台北-曼谷10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩10686 元
🟡中華航空線上旅展：
「中華航空TTE線上旅展」即日起至5月31日，祭出全航線81折起優惠。適用出發日為2026年5月14日至12月31日，涵蓋暑假與年底熱門時段。國人最喜歡的日本，較亮眼特價為台北飛熊本來回含稅價1萬1千多元、高雄飛熊本也有1萬4千多元。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北-東京成田 14544 元起
▪️台北-東京羽田 15220 元起
▪️台北-熊本11856元起
▪️高雄-沖繩 12401元起
▪️高雄-熊本 14460元起
🟡台灣虎航線上旅展：
台灣虎航促銷又來了！此次因應「高雄旅行公會國際旅展」，推出線上旅展促銷期間為今（15）日上午10點開跑，至5月18日晚間11點59分為止，可預訂旅行期間5月15日起至2027年3月27日之間的機票優惠，單程未稅價1299元起，主打高雄及台南出發的12個航點共計14條航線。
虎航「高雄旅行公會國際旅展」線上促銷：
時間：2026年5月15日10:00～ 2026年5月18日23:59
優惠旅遊期間：2026年5月15日-2027年3月27日（部分為2026年5月15日-2026年10月24日）
優惠航線一覽：
▪️高雄-金浦 1299元
▪️高雄-沖繩 1399元
▪️高雄-濟州 1399元
▪️高雄-大阪 1799元
▪️高雄-岡山 1799元
▪️高雄-峴港 1799元
▪️高雄-東京成田 1899元
▪️高雄-福岡 2099元
▪️高雄-熊本 2099元
▪️高雄-名古屋 2199元
▪️高雄-仙台 2299元
▪️高雄-札幌 3299元
▪️台南-沖繩 1399元
▪️台南-熊本 2099元
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長榮航空宣告促銷機票即日起開跑，熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低3073元起(未稅)、桃園－宿霧來回最低4540元起(未稅)、桃園－神戶來回最低9429元起(未稅)；歐、美、澳洲長程航線也不缺席，包括桃園－巴黎來回最低只要2萬5345元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低2萬9019元起(含稅)，還有桃園－布里斯本來回最低只要1萬7024元起(未稅)。
記者實際上官網查詢，以國人最熱門的航線台北（桃園）飛往東京來說，暑假竟有來回機票最低1萬4921元（含稅），可預訂下午去、晚上回之航班，是各家航空公司漲價之後亮眼的數字。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️桃園－神戶 9429元起(未稅)
▪️桃園－巴黎 25345元起(未稅)
▪️高雄－東京11349元起(未稅)
🟡星宇航空線上旅展：
星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低 88 折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價僅1萬1322 元起、台中飛下地島（宮古島）更是萬元有找。
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北- 熊本11322 元起 （07點去 11點回）
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北-東京 14559 元起
▪️台北-曼谷10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩10686 元
「中華航空TTE線上旅展」即日起至5月31日，祭出全航線81折起優惠。適用出發日為2026年5月14日至12月31日，涵蓋暑假與年底熱門時段。國人最喜歡的日本，較亮眼特價為台北飛熊本來回含稅價1萬1千多元、高雄飛熊本也有1萬4千多元。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦：
▪️台北-東京成田 14544 元起
▪️台北-東京羽田 15220 元起
▪️台北-熊本11856元起
▪️高雄-沖繩 12401元起
▪️高雄-熊本 14460元起
台灣虎航促銷又來了！此次因應「高雄旅行公會國際旅展」，推出線上旅展促銷期間為今（15）日上午10點開跑，至5月18日晚間11點59分為止，可預訂旅行期間5月15日起至2027年3月27日之間的機票優惠，單程未稅價1299元起，主打高雄及台南出發的12個航點共計14條航線。
虎航「高雄旅行公會國際旅展」線上促銷：
時間：2026年5月15日10:00～ 2026年5月18日23:59
優惠旅遊期間：2026年5月15日-2027年3月27日（部分為2026年5月15日-2026年10月24日）
優惠航線一覽：
▪️高雄-金浦 1299元
▪️高雄-沖繩 1399元
▪️高雄-濟州 1399元
▪️高雄-大阪 1799元
▪️高雄-岡山 1799元
▪️高雄-峴港 1799元
▪️高雄-東京成田 1899元
▪️高雄-福岡 2099元
▪️高雄-熊本 2099元
▪️高雄-名古屋 2199元
▪️高雄-仙台 2299元
▪️高雄-札幌 3299元
▪️台南-沖繩 1399元
▪️台南-熊本 2099元