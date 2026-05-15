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▲詐團成員要求被害男子匯款完成「任務」才能與正妹約會見面。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市1名男子日前在社群網站看到交友訊息結識自稱「專業月老及開卡專員」的網友，對方聲稱只要匯款48萬元先完成「任務」，就能安排與正妹約會，甚至還事先教導如何向銀行謊稱匯款用途。男子信以為真，12日下午前往銀行匯款，所幸行員察覺有異通報，警方到場後直言「真正的月老不會先收48萬」當場讓男子瞬間清醒，成功保住積蓄。鼓山警分局龍華派出所12日下午13時左右接獲明誠四路某銀行通報，稱有一名男子臨櫃欲匯款48萬元，對匯款用途說詞反覆且神情緊張，疑似遭到詐騙，員警獲報後立即趕赴現場協助了解。警方調查發現，該名男子日前在社群平台看到交友廣告，加入LINE聊天後，一名自稱「專業月老兼開卡專員」的客服人員向他保證，只要先支付48萬元完成指定「任務」，即可牽線與年輕貌美的正妹見面約會，詐騙集團事前還傳授教導男子如何應付銀行行員的提問。員警當即檢視男子的手機對話紀錄，確認是典型的假交友、真詐財手法，警方直言「你想一下，真正的月老不會先收48萬」一句話讓男子瞬間清醒，當場放棄匯款。鼓山警分局呼籲，近年網路交友詐騙猖獗，詐團常以戀愛配對、專人牽線等話術博取被害人信任，隨後再以繳交保證金、會員升級等名義要求匯款，民眾若遇素未謀面的網友提及金錢要求，務必提高警覺、多方查證，切勿聽信指示說謊規避行員提問，有任何疑慮皆可撥打165反詐騙專線或110求證，守護自身財產安全。