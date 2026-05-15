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▲孫燕姿被爸媽要求完成學業後再去追逐音樂夢，她也真的做到，成為演藝界少見的高學歷紅星。（圖／翻攝自 IG@stefsunyanzi）

▲孫燕姿今（15日）晚間將首度登上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷期待。（圖／孫燕姿臉書）

來自新加坡、卻在台灣出道並走紅的孫燕姿，今（15）日將首度登上台北大巨蛋開唱。她的演藝表現有目共睹，更是學霸才女，畢業於全球排名超過台大、第15名的新加坡南洋理工大學，她爸爸正是該校教授，媽媽也是老師，很要求她的課業，她則對自己的一雙子女期許：「熱愛學習、身心健康就好。」孫燕姿從小就對唱歌有興趣，在浴室一唱就是兩小時，不過爸爸在南洋理工大學任教，媽媽則在工藝學校教書，他們對於孩子的課業都很在乎，要求她完成學業才能去追求自己的音樂夢，她後來從南洋理工大學的行銷學系畢業，才到台灣來發專輯，一砲而紅。新加坡的南洋理工大學不只是2025年全球排15名的一流學府，甚至是亞洲第3名、超過台大。以往在演藝界，高學歷的紅星並不多，就算到了21世紀的現在，由於不少地區堅信年紀越輕出道才能先搶佔一席之地，不乏偶像藝人中學才畢業就走到公眾眼前，自然很難要求他們有多厲害的學業表現。孫燕姿等到快22歲、完成南洋理工大學的學業才發首張專輯，使她成為難得的高學歷大牌。她的家中不只她從名校畢業，她的妹妹孫燕美，不但當上醫生，也考了經濟學碩士，後來還修讀法律，以一般標準而言，也是非常厲害的人才。儘管從小被盯著課業到長大，孫燕姿對於自己的一雙子女卻沒有設定該念到什麼樣的名校或學位，只希望他們「熱愛學習、身心健康」就好。對於孩子們的學習，孫燕姿不會像老一輩爸媽一樣準備好棍子、勤教嚴管，而是會希望用小孩感到趣味的方式讓他們學會知識，譬如陪著兒子做功課，她會告訴他英語中的諺語「eat the frog」，字面上看是吃青蛙，其實是比較重要或者比較棘手的事情要先做，這樣他就能邊趕作業一邊學到這個詞句真正的意義。