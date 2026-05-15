中央氣象署提醒今（15）日鋒面逐漸南移至巴士海峽，中部以北降雨趨緩，不過東半部、南部及午後山區仍有局部短暫陣雨，東半部雨勢較明顯，需留意短延時強降雨。週末16日、17日適逢國中會考，隨著鋒面遠離、水氣減少，各地天氣將逐漸回穩，白天氣溫回升，西半部高溫可來到31至32度，但午後熱對流仍旺盛，新竹以南山區及南部地區仍要防局部雷陣雨。
中央氣象署指出，今（15）日鋒面南移至巴士海峽，中部以北地區降雨趨緩，天氣轉為多雲、偶有零星雨；南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其中東半部雨勢較明顯，容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。其他地區午後也容易有對流發展，南部山區有短延時大雨機率，外出仍建議攜帶雨具。
氣溫方面，北部及宜花白天高溫約24至26度，中南部及台東約28至31度，各地低溫普遍為22至24度。離島地區則為陰天短暫陣雨，澎湖24至27度、金門22至25度、馬祖20至22度。
5/16、5/17國中會考天氣：白天偏暖熱，留意午後雷雨
今年國中教育會考將於16日、17日登場，兩天剛好遇上鋒面遠離、水氣逐漸減少，全台天氣比週五明顯好轉。氣象署表示，16日至18日各地逐漸轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，16日基隆北海岸也有零星短暫陣雨。
會考首日16日（週六）白天氣溫回升，東半部高溫約26至29度，西半部約28至32度，考生早上出門大致以多雲天氣為主，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有零星雨勢，建議準備輕便雨具。午後若考場位於南部地區或新竹以南山區附近，家長接送時要留意局部雷陣雨、雷擊與短時強降雨。
會考第二天17日（週日）天氣更趨穩定，白天氣溫持續回升，西半部高溫可來到31至32度，感受偏暖熱。建議準備水壺、薄外套及雨具；薄外套可因應考場冷氣，雨具則可防午後局部熱對流降雨。整體來看，會考兩天天氣比週五穩定許多，但「白天熱、午後有雷雨」會是共同重點。
下週天氣更穩定！西半部高溫上看33度
下週一（18日）水氣持續減少，各地大致為多雲到晴，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部及新竹以南山區仍有局部雷陣雨。19日至21日各地大多為多雲到晴、天氣穩定，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，16日至18日東半部高溫約26至29度，西半部約28至32度；19日至21日氣溫再往上升，東半部高溫約28至30度，西半部約30至33度，白天炎熱感更明顯。22日至24日天氣仍維持穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後山區仍有局部短暫雷陣雨機率。
本週天氣重點
15日（週五）：鋒面南移至巴士海峽，中部以北降雨趨緩，東半部及南部山區留意短延時強降雨與局部大雨。
16日（週六、會考首日）：各地逐漸轉為多雲到晴，白天氣溫回升；東半部、恆春半島仍有局部雨，基隆北海岸有零星雨，午後南部及新竹以南山區留意雷陣雨。
17日（週日、會考第2天）：天氣更穩定，白天偏暖熱，西半部高溫約31至32度；午後南部及山區仍有局部雷陣雨機率。
18日（下週一）：水氣持續減少，各地多雲到晴，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。
19日至21日（下週二至四）：各地多雲到晴，西半部高溫可達30至33度，午後山區留意局部雷陣雨。
22日至24日：天氣持續穩定、高溫炎熱，午後山區仍有短暫雷陣雨機率。
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氣溫方面，北部及宜花白天高溫約24至26度，中南部及台東約28至31度，各地低溫普遍為22至24度。離島地區則為陰天短暫陣雨，澎湖24至27度、金門22至25度、馬祖20至22度。
今年國中教育會考將於16日、17日登場，兩天剛好遇上鋒面遠離、水氣逐漸減少，全台天氣比週五明顯好轉。氣象署表示，16日至18日各地逐漸轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，16日基隆北海岸也有零星短暫陣雨。
會考首日16日（週六）白天氣溫回升，東半部高溫約26至29度，西半部約28至32度，考生早上出門大致以多雲天氣為主，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有零星雨勢，建議準備輕便雨具。午後若考場位於南部地區或新竹以南山區附近，家長接送時要留意局部雷陣雨、雷擊與短時強降雨。
會考第二天17日（週日）天氣更趨穩定，白天氣溫持續回升，西半部高溫可來到31至32度，感受偏暖熱。建議準備水壺、薄外套及雨具；薄外套可因應考場冷氣，雨具則可防午後局部熱對流降雨。整體來看，會考兩天天氣比週五穩定許多，但「白天熱、午後有雷雨」會是共同重點。
下週一（18日）水氣持續減少，各地大致為多雲到晴，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部及新竹以南山區仍有局部雷陣雨。19日至21日各地大多為多雲到晴、天氣穩定，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，16日至18日東半部高溫約26至29度，西半部約28至32度；19日至21日氣溫再往上升，東半部高溫約28至30度，西半部約30至33度，白天炎熱感更明顯。22日至24日天氣仍維持穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後山區仍有局部短暫雷陣雨機率。
15日（週五）：鋒面南移至巴士海峽，中部以北降雨趨緩，東半部及南部山區留意短延時強降雨與局部大雨。
16日（週六、會考首日）：各地逐漸轉為多雲到晴，白天氣溫回升；東半部、恆春半島仍有局部雨，基隆北海岸有零星雨，午後南部及新竹以南山區留意雷陣雨。
17日（週日、會考第2天）：天氣更穩定，白天偏暖熱，西半部高溫約31至32度；午後南部及山區仍有局部雷陣雨機率。
18日（下週一）：水氣持續減少，各地多雲到晴，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。
19日至21日（下週二至四）：各地多雲到晴，西半部高溫可達30至33度，午後山區留意局部雷陣雨。
22日至24日：天氣持續穩定、高溫炎熱，午後山區仍有短暫雷陣雨機率。