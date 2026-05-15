長榮航空夏季線上旅展 即日起限時17天 精選航線最低3,073元起長榮航空夏季線上旅展今（15）日登場，即日起至5月31日23：59止， 一共17天，購買台灣地區出發之指定航線，88折優惠，其中桃園－澳門來回最低3,073元起（未稅）。線下活動也同步展開，長榮航參加今天開始的高雄市旅行公會國際旅展，以及下周登場的台北國際觀光博覽會，以繽紛遊戲為主軸，替6月26日華盛頓開航暖身。
長榮航空「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠今日，在網站正式開搶！熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低3,073元起（未稅）、桃園－神戶來回最低9,429元起（未稅）；歐、美、澳洲長程航線也不缺席，包括桃園－巴黎來回最低只要25,345元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低29,019元起（含稅），還有桃園－布里斯本來回最低只要17,024元起（未稅）。
另，空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，高雄－澳門來回最低2,765元起（未稅）、高雄－上海來回最低6,111元起（未稅）、高雄－東京來回最低11,349元起（未稅），還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可探訪奧入瀨溪秘境，或是體驗立山黑部雪牆絕景。
想要跟團的旅客，也可選擇長榮航空跟旅行社合作的行程，如「【經典南法西班牙～百年小火車巴塞隆納．巴黎14日】169,900元起；【藍寶石公主遊輪 楓華加東～海洋三省．愛德華王子島18天】278,000元起等。
在實體旅展部分，高雄市旅行公會國際旅展在今日起至5月18日登場，推出A330-300客機360°環景互動裝置；5月22日至5月25日登場的台北國際觀光博覽會則以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，並別設置白宮景點AI生成拍照區。
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另，空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，高雄－澳門來回最低2,765元起（未稅）、高雄－上海來回最低6,111元起（未稅）、高雄－東京來回最低11,349元起（未稅），還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可探訪奧入瀨溪秘境，或是體驗立山黑部雪牆絕景。
想要跟團的旅客，也可選擇長榮航空跟旅行社合作的行程，如「【經典南法西班牙～百年小火車巴塞隆納．巴黎14日】169,900元起；【藍寶石公主遊輪 楓華加東～海洋三省．愛德華王子島18天】278,000元起等。
在實體旅展部分，高雄市旅行公會國際旅展在今日起至5月18日登場，推出A330-300客機360°環景互動裝置；5月22日至5月25日登場的台北國際觀光博覽會則以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，並別設置白宮景點AI生成拍照區。