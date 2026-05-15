知名影評人、作家、編劇吳孟樵癌逝噩耗在今（15）日曝光，同為影評人的好友藍祖蔚發文，表示接到吳孟樵家人的通知，透露她已在本月10日過世。藍祖蔚坦言，自己2024年就知道吳孟樵生病的消息，她沒說過自己有多苦，身體雖然虛弱，但當時精神很好，還要求藍祖蔚「不要告訴別人她生病了」，於是藍祖蔚直到今日才把吳孟樵罹癌且過世的消息公開。
影評人吳孟樵癌逝 藍祖蔚：她2024年就在抗癌
吳孟樵5月10日過世，實際年齡並未被公開。她是台灣知名作家、影評人與編劇，也是少數橫跨文學與影視界的跨界創作者，文字風格感性且充滿靈氣。
前國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今日撰文為其哀悼，他盛讚吳孟樵的文學與影評的才華，藍祖蔚描述：「過去十多年的觀影歲月中，有一位女士，永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上，總是戴著樣式不一的帽子悄悄坐定，靜靜待到字幕跑完，再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界」。
藍祖蔚坦言，自己其實早在2024年就得知吳孟樵罹癌的消息，「她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。」所以藍祖蔚才替她隱瞞至今，至於吳孟樵罹患何種癌症，藍祖蔚沒多說。
吳孟樵資歷深厚 電影《2月14》是她寫的
吳孟樵長期深耕影視圈，曾任電影分級評審委員，影評被譽為洋溢散文般的優美氛圍，編劇代表作包括電影《2月14》與電視劇《婚期》、《我的心留在布達佩斯》、《愛的進行式》等。文學創作涵蓋小說、論述與兒童、青少年文學。
而吳孟樵收錄在書籍《鞋跟的祕密》中的短篇小說〈夢裡的高跟鞋〉曾獲盤房杯世界華文小說優秀獎，青少兒文學《半大不小≠沒大沒小》、《豬八妹的青春筆記》也獲新聞局中小學生優良課外讀物推介。吳孟樵的代表著作影評書還包含《愛看電影的人》、《不落幕的文學愛情電影》 等，影視小說則有《少女小漁》、《儂本多情》等。
📌藍祖蔚臉書全文如下：
追思一位用文字書寫電影情懷的朋友
過去十多年的觀影歲月中
有一位女士
永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上
總是戴著樣式不一的帽子
悄悄坐定
靜靜待到字幕跑完
再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界
今天接獲通知
您好
我是她的家人
孟樵周日安詳的離開了
是的
吳孟樵小姐辭世了
我們的交情淡如水
喝過一次咖啡
交換過一些電影看法
上過一次景翔主持的廣播節目
談的是《顧爾德的32個極短篇》
對顧爾德演出前總是用冰水泡手的「起手式」七嘴八舌說個不停
她也是音樂家史擷詠生前最後一場音樂會的主持人
看著他倒地、緊緊握住擷詠的手
後來她將那份生離死別的刻骨銘心，寫進《當音樂響起，你想起誰》的書裏。
她的影評或者影像文字，不愛長篇大論，引經據典，也不去論辯創意觀點，只是將接受到的電波轉成文字，就像她在《歸鄉》書封裡介紹自己的文字一般：
「月亮冷不冷、眼睛熱不熱
我想呼喚風，去解救故事中的角色
祈以文字帶動溫度與影像感音律感
讓每個字旋飛舞步後，架起兩拳觀看自己收束
—每一個—
不忍呼吸的情境透過夢，我知道自己真實地活著」
她知道自己在寫什麼，這一點最重要。
最難得的是台灣對俄羅斯電影研究有限，她卻能從安德烈.薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev)的《歸鄉（The Return)》出發，寫出厚厚一本六萬多字的「親子關係與俄羅斯文化」的俄羅斯電影統論，不管是對普丁的素描，或者引述的電影金句，在在發人深省。
例如，普丁問一位九歲孩童：「俄羅斯的疆界到哪裡為止？」孩童回答：「俄羅斯和美國的交界到白令海峽為止。」普丁補充說：「俄羅斯的邊界沒有止境。」
一句話說了多少戰鬥民族的血性？
例如：她偏愛引用塔科夫斯基的電影《伊凡的少年時代》，少年伊凡與媽媽一同觀看一口井，媽媽對他說：「在一口深井裡，即使在最耀眼的白晝，也能看到星星。」
她的眼睛不只看到星星，還看見了自己的童年與歲月風塵，才會將《歸鄉》與《奧德賽》連結並論，更將自己的童年創傷交織出電影與人生的交響詩。
2024年，她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。
我可以保密。
然而，試片間空出來的位子，終究還是讓朋友察覺異樣了。
看雲的女孩，五月十日乘雲而去，再也無痛無憂，在此獻上祝福，也容我在此引用她的文字送別：
風，是指揮的手
逆風 馭風 乘風 風尖起舞
文字可以怎地抓住這些感動
旋轉與恆住姿態
甚至是：釋放
放手，就有了一切。
孟樵，謝謝妳一路的支持、打氣。
再見。
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吳孟樵5月10日過世，實際年齡並未被公開。她是台灣知名作家、影評人與編劇，也是少數橫跨文學與影視界的跨界創作者，文字風格感性且充滿靈氣。
前國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今日撰文為其哀悼，他盛讚吳孟樵的文學與影評的才華，藍祖蔚描述：「過去十多年的觀影歲月中，有一位女士，永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上，總是戴著樣式不一的帽子悄悄坐定，靜靜待到字幕跑完，再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界」。
藍祖蔚坦言，自己其實早在2024年就得知吳孟樵罹癌的消息，「她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。」所以藍祖蔚才替她隱瞞至今，至於吳孟樵罹患何種癌症，藍祖蔚沒多說。
吳孟樵資歷深厚 電影《2月14》是她寫的
吳孟樵長期深耕影視圈，曾任電影分級評審委員，影評被譽為洋溢散文般的優美氛圍，編劇代表作包括電影《2月14》與電視劇《婚期》、《我的心留在布達佩斯》、《愛的進行式》等。文學創作涵蓋小說、論述與兒童、青少年文學。
而吳孟樵收錄在書籍《鞋跟的祕密》中的短篇小說〈夢裡的高跟鞋〉曾獲盤房杯世界華文小說優秀獎，青少兒文學《半大不小≠沒大沒小》、《豬八妹的青春筆記》也獲新聞局中小學生優良課外讀物推介。吳孟樵的代表著作影評書還包含《愛看電影的人》、《不落幕的文學愛情電影》 等，影視小說則有《少女小漁》、《儂本多情》等。
📌藍祖蔚臉書全文如下：
追思一位用文字書寫電影情懷的朋友
過去十多年的觀影歲月中
有一位女士
永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上
總是戴著樣式不一的帽子
悄悄坐定
靜靜待到字幕跑完
再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界
今天接獲通知
您好
我是她的家人
孟樵周日安詳的離開了
是的
吳孟樵小姐辭世了
我們的交情淡如水
喝過一次咖啡
交換過一些電影看法
上過一次景翔主持的廣播節目
談的是《顧爾德的32個極短篇》
對顧爾德演出前總是用冰水泡手的「起手式」七嘴八舌說個不停
她也是音樂家史擷詠生前最後一場音樂會的主持人
看著他倒地、緊緊握住擷詠的手
後來她將那份生離死別的刻骨銘心，寫進《當音樂響起，你想起誰》的書裏。
她的影評或者影像文字，不愛長篇大論，引經據典，也不去論辯創意觀點，只是將接受到的電波轉成文字，就像她在《歸鄉》書封裡介紹自己的文字一般：
「月亮冷不冷、眼睛熱不熱
我想呼喚風，去解救故事中的角色
祈以文字帶動溫度與影像感音律感
讓每個字旋飛舞步後，架起兩拳觀看自己收束
—每一個—
不忍呼吸的情境透過夢，我知道自己真實地活著」
她知道自己在寫什麼，這一點最重要。
最難得的是台灣對俄羅斯電影研究有限，她卻能從安德烈.薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev)的《歸鄉（The Return)》出發，寫出厚厚一本六萬多字的「親子關係與俄羅斯文化」的俄羅斯電影統論，不管是對普丁的素描，或者引述的電影金句，在在發人深省。
例如，普丁問一位九歲孩童：「俄羅斯的疆界到哪裡為止？」孩童回答：「俄羅斯和美國的交界到白令海峽為止。」普丁補充說：「俄羅斯的邊界沒有止境。」
一句話說了多少戰鬥民族的血性？
例如：她偏愛引用塔科夫斯基的電影《伊凡的少年時代》，少年伊凡與媽媽一同觀看一口井，媽媽對他說：「在一口深井裡，即使在最耀眼的白晝，也能看到星星。」
她的眼睛不只看到星星，還看見了自己的童年與歲月風塵，才會將《歸鄉》與《奧德賽》連結並論，更將自己的童年創傷交織出電影與人生的交響詩。
2024年，她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。
我可以保密。
然而，試片間空出來的位子，終究還是讓朋友察覺異樣了。
看雲的女孩，五月十日乘雲而去，再也無痛無憂，在此獻上祝福，也容我在此引用她的文字送別：
風，是指揮的手
逆風 馭風 乘風 風尖起舞
文字可以怎地抓住這些感動
旋轉與恆住姿態
甚至是：釋放
放手，就有了一切。
孟樵，謝謝妳一路的支持、打氣。
再見。