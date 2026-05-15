我是廣告 請繼續往下閱讀

知名影評人、作家、編劇吳孟樵癌逝噩耗在今（15）日曝光，同為影評人的好友藍祖蔚發文，表示接到吳孟樵家人的通知，透露她已在本月10日過世。藍祖蔚坦言，自己2024年就知道吳孟樵生病的消息，她沒說過自己有多苦，身體雖然虛弱，但當時精神很好，還要求藍祖蔚「不要告訴別人她生病了」，於是藍祖蔚直到今日才把吳孟樵罹癌且過世的消息公開。吳孟樵5月10日過世，實際年齡並未被公開。她是台灣知名作家、影評人與編劇，也是少數橫跨文學與影視界的跨界創作者，文字風格感性且充滿靈氣。前國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今日撰文為其哀悼，他盛讚吳孟樵的文學與影評的才華，藍祖蔚描述：「過去十多年的觀影歲月中，有一位女士，永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上，總是戴著樣式不一的帽子悄悄坐定，靜靜待到字幕跑完，再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界」。藍祖蔚坦言，自己其實早在2024年就得知吳孟樵罹癌的消息，「她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。」所以藍祖蔚才替她隱瞞至今，至於吳孟樵罹患何種癌症，藍祖蔚沒多說。吳孟樵長期深耕影視圈，曾任電影分級評審委員，影評被譽為洋溢散文般的優美氛圍，編劇代表作包括電影《2月14》與電視劇《婚期》、《我的心留在布達佩斯》、《愛的進行式》等。文學創作涵蓋小說、論述與兒童、青少年文學。而吳孟樵收錄在書籍《鞋跟的祕密》中的短篇小說〈夢裡的高跟鞋〉曾獲盤房杯世界華文小說優秀獎，青少兒文學《半大不小≠沒大沒小》、《豬八妹的青春筆記》也獲新聞局中小學生優良課外讀物推介。吳孟樵的代表著作影評書還包含《愛看電影的人》、《不落幕的文學愛情電影》 等，影視小說則有《少女小漁》、《儂本多情》等。追思一位用文字書寫電影情懷的朋友過去十多年的觀影歲月中有一位女士永遠坐在戲院左側最後一排靠門的位子上總是戴著樣式不一的帽子悄悄坐定靜靜待到字幕跑完再用纖細溫柔的文字寫下她看到、想到、觸碰到的電影世界今天接獲通知您好我是她的家人孟樵周日安詳的離開了是的吳孟樵小姐辭世了我們的交情淡如水喝過一次咖啡交換過一些電影看法上過一次景翔主持的廣播節目談的是《顧爾德的32個極短篇》對顧爾德演出前總是用冰水泡手的「起手式」七嘴八舌說個不停她也是音樂家史擷詠生前最後一場音樂會的主持人看著他倒地、緊緊握住擷詠的手後來她將那份生離死別的刻骨銘心，寫進《當音樂響起，你想起誰》的書裏。她的影評或者影像文字，不愛長篇大論，引經據典，也不去論辯創意觀點，只是將接受到的電波轉成文字，就像她在《歸鄉》書封裡介紹自己的文字一般：「月亮冷不冷、眼睛熱不熱我想呼喚風，去解救故事中的角色祈以文字帶動溫度與影像感音律感讓每個字旋飛舞步後，架起兩拳觀看自己收束—每一個—不忍呼吸的情境透過夢，我知道自己真實地活著」她知道自己在寫什麼，這一點最重要。最難得的是台灣對俄羅斯電影研究有限，她卻能從安德烈.薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev)的《歸鄉（The Return)》出發，寫出厚厚一本六萬多字的「親子關係與俄羅斯文化」的俄羅斯電影統論，不管是對普丁的素描，或者引述的電影金句，在在發人深省。例如，普丁問一位九歲孩童：「俄羅斯的疆界到哪裡為止？」孩童回答：「俄羅斯和美國的交界到白令海峽為止。」普丁補充說：「俄羅斯的邊界沒有止境。」一句話說了多少戰鬥民族的血性？例如：她偏愛引用塔科夫斯基的電影《伊凡的少年時代》，少年伊凡與媽媽一同觀看一口井，媽媽對他說：「在一口深井裡，即使在最耀眼的白晝，也能看到星星。」她的眼睛不只看到星星，還看見了自己的童年與歲月風塵，才會將《歸鄉》與《奧德賽》連結並論，更將自己的童年創傷交織出電影與人生的交響詩。2024年，她告知我正在對抗癌症，她沒說自己有多苦，躺在床上，用微微虛弱的聲音告訴我，這裏可以看雲，身體雖弱，精神卻很好。唯一的要求是不要告訴別人她生病了。我可以保密。然而，試片間空出來的位子，終究還是讓朋友察覺異樣了。看雲的女孩，五月十日乘雲而去，再也無痛無憂，在此獻上祝福，也容我在此引用她的文字送別：風，是指揮的手逆風 馭風 乘風 風尖起舞文字可以怎地抓住這些感動旋轉與恆住姿態甚至是：釋放放手，就有了一切。孟樵，謝謝妳一路的支持、打氣。再見。