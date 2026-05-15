我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」昨天落幕，美國國務卿盧比歐接受專訪時表示，他認為中國傾向和平統一台灣，傾向讓台灣願意自願加入他們，在理想情況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國。對此，立院外交國防委員會召委、藍委馬文君表示，和平是大家最強烈訴求的，兩岸維持和平，或採取和平方式進行什麼交流，都是一個共識；藍委徐巧芯則認為，盧比歐談話的重點，「武力統一」不在美、中選項內，統一是否要接受，是台灣民眾的決定。馬文君表示，目前沒有看到兩個領導人對外正式的說明，這比較可能是盧比歐個人發言。不過現在兩岸關係是迫切議題，中共領導人用比較嚴肅、強硬的方式討論，結果如何不曉得，但統一是中共最後的終極目的，透過什麼樣的方式，「我想和平是大家最強烈訴求的，不管怎麼樣的過程，現在世界局勢這麼動盪，兩岸維持和平，或採取和平方式交流，我覺得是共識」。徐巧芯說，等川普回到美國幾天後，也許有一些發言會讓整體局勢更清楚，不過川習會後雙邊發言可以清楚看到，美國跟中國大陸之間的共識，就是美中不要因為戰爭關係有更多角力跟衝突，導致對兩國利益有所損害。徐巧芯指出，雖然盧比歐提到中國大陸希望和平統一，但他想強調的事情是「武力統一並不在美國跟中國大陸的選項之內」，所以和平發展，統一是中國大陸的需求，而是否要接受這是台灣民眾的決定，他覺得盧比歐在這件事講得很清楚。徐巧芯也示警，後續軍購是否會延遲提供或減少規模，這是在合理判斷內要預期的，甚至這次整體規模7800億，就算它最後有做販售發價書，後續幾年美方對台軍售規模跟金額可能大幅度減少。