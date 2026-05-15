何嘉仁美語共同創辦人何嘉仁（Karen Gayle Hess）驚傳於2026年2月4日在美國逝世，享壽 66 歲。根據消息，何嘉仁本人晚年移居美國加州的薩拉托加，並經營有機農場。
「何嘉仁國際文教團隊」（HESS International Educational Group）是台灣具指標性的語言教育機構，於1983 年創立，由Karen Hess 與丈夫朱嘉宗（Joseph Chu）共同創辦，名稱取自創辦人 Karen Hess 小姐的中文名字「何嘉仁」。多年來何嘉仁國際文教團隊致力於亞洲英語教學，也編撰大量的教材與書本，在台灣的版圖已擴張至幼兒園、安親班、書店、出版社及烘焙餐飲。
何嘉仁晚年住在美國薩拉托加 還經營農場
根據對外發布之訃聞中提及，在美國格倫斯福爾斯（Glens Falls）長大的Karen興趣廣泛，因熱愛表演而前往麻薩諸塞州的庫欣學院（Cushing Academy）就讀，畢業後又在科爾比學院（Colby College）主修東亞研究，之後Karen 前往台灣學習中文。在台灣期間練就了一口流利的中文，並擔任英文老師且主持電視節目。也是在台灣，Karen 遇見了丈夫朱嘉宗。
Karen 對房屋購置與修復情有獨鍾，晚年已移居在美國加州的薩拉托加（Saratoga），她還購買並修復了一座農舍，並以此為契機經營有機農場。
而Karen家族中目前健在親人另外還包括了：兒子 Matthew、母親 Lacinda、姊妹 Meredith Schultz 與 Leslie Magnotte、摯友 Keith Sprague，以及多位姪子女、外甥子女與堂表親。
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根據對外發布之訃聞中提及，在美國格倫斯福爾斯（Glens Falls）長大的Karen興趣廣泛，因熱愛表演而前往麻薩諸塞州的庫欣學院（Cushing Academy）就讀，畢業後又在科爾比學院（Colby College）主修東亞研究，之後Karen 前往台灣學習中文。在台灣期間練就了一口流利的中文，並擔任英文老師且主持電視節目。也是在台灣，Karen 遇見了丈夫朱嘉宗。
Karen 對房屋購置與修復情有獨鍾，晚年已移居在美國加州的薩拉托加（Saratoga），她還購買並修復了一座農舍，並以此為契機經營有機農場。
而Karen家族中目前健在親人另外還包括了：兒子 Matthew、母親 Lacinda、姊妹 Meredith Schultz 與 Leslie Magnotte、摯友 Keith Sprague，以及多位姪子女、外甥子女與堂表親。