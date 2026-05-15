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民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，台北上海雙城論壇沒效益，如當選會停辦。台北市長蔣萬安今（15）日回應，民調顯示多數民眾支持兩岸間對話交流，難道要封殺兩岸間僅存的官方交流？對此，沈伯洋表示，有點搞錯，交流一直都沒有人反對，但交流有沒有效益，這才關注的事。針對雙城論壇議題，沈伯洋受訪時說，如果問市民贊不贊成跟紐約、巴黎等城市辦無限城論壇，一定也是六、七成的民意，「或許有點搞錯，交流一直都沒有人反對，但交流有沒有效益，這才是我們關注的事」。沈伯洋提到，他昨天講蠻多次，雙城論壇的效益極低，這也是為什麼雙城論壇要被質疑的關鍵，大家不要忘記，他一直在講的無限城論壇，「無限城可以包含上海，但上海本身沒有無限城」。另外，北市府也說，雙城論壇16屆以來在永續、體育、物種保育等各面向成果都看得見，其中一項代表性成果，即是2024年讓中方鬆綁中客團的規定，至於為什麼沒看到中客效益，沈委員該在立院質詢台問問陸委會與中央政府。沈伯洋則說，城市跟城市的外交，其目的就是在中央沒有辦法做外交狀況下，城市來做外交，它的責任、效益，不就是城市來舉辦，城市來承擔嗎？若一個城市連一個論壇的效益都無法承擔、要問中央的話，「那地方政府存在是為了什麼？」有網友翻到沈伯洋早在12年前就看穿台北前市長柯文哲真面目的臉書貼文，引發鄉民熱議。沈伯洋笑稱，頗為尷尬，大家應該都知道，過往一些素人政治的崛起，會有一些特定包裝，有些包裝，可能是刻意的，與本質不一定那麼的符合，因為長期他的論文就是寫觀察媒體包裝效應，他是研究金融犯罪為主，所以當時他看到這種包裝效應，他深自擔憂，也在臉書上寫了這篇文章，但沒想到又被翻出來。