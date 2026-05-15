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美國想賣大豆、牛肉到中國 川普無法迴避台灣問題

美國總統川普與中國國家主席習近平在北京展開「川習會」，外界關注雙方會面超過2小時是否談到台灣問題，但美國白宮於會後發出的摘要中並未提及台灣，美國務卿盧比歐則稱「對台政策不變」。對此，國際事務專家、駐紐西蘭前代表介文汲今（15）日斷言：「美國一定變！」就算檯面上不宣布，中美也會有默契慢慢改變，因為川普知道中國在反台獨上加碼要求美國表態，這是很現實的狀況。介文汲今接受《千秋萬事》專訪指出，川普受到習近平嚴厲的警告，要他做出承諾，台灣的問題如果處理不好，中美關係有可能陷入摩擦或衝突，台獨和台海和平是水火不容，所以好好處理好台獨問題，是中美最大的公約數，美方現在還在找一個回應的方法。介文汲續指，很多人認為美國「模糊」的基調不變，可是現在如果美國在台獨問題上沒有配合，川普需要中國購買美國的大豆、牛肉、波音飛機等產品 ，還有一些企業希望中國能夠進一步開放市場，可能就沒有辦法達成，但川普已經向很多樁腳和支持者開支票 ，說他去中國，中國一定會買。介文汲提到，現在川普被問到台灣議題都不回答，一方面考慮到美國國內的軍工產業，另一方面中國也在對他施3三點：第一個軍售不要再賣、第二個要很明確地公開主張反對台獨、第三個要支持兩岸以和平方式漸進統一。川普這次已經知道這個問題迴避不了，中國一定會說：「好啦！我買你的飛機，可是台灣問題你還是要表態」。介文汲分析，美國還是希望採取「模糊」態度，在中國和台灣兩邊都賺錢，但中國現在把台獨變成是跟美國關係的首要問題，要美國一起遏止台獨。這次基本上就跟川普挑明、攤牌了，川普還邀習近平9月訪問美國，要讓美國人看到「最大咖」的大金主來了，可能對美國期中選舉帶來好的影響。