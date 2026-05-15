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立榮航空勤務服務團隊包括機坪作業及行李託運勤務人員等，即起更換新一代制服。本次制服改良搜集第一線同仁意見，聚焦極致穿著機能」與「高效率作業便利性」兩大理念，並分為冬季、夏季不同款式，不論在戶外高溫或風雨環境下工作，都可以有更有效率、安全的裝備。新款制服上衣採機能性POLO衫剪裁，夏季款是以「松霧綠」為主基調，搭配後肩及側身的「墨鈦灰」撞色設計，選用高機能冷感排汗布料，減輕同仁在高溫機坪作業時的悶熱與負擔。冬季款則改以「墨鈦灰」為主色加上「松霧綠」點綴，並提升布料厚度，讓同仁穿著時多一分溫暖與安心。另有冬季飛行夾克，以墨鈦灰和軍綠色拼接，外層選用防風防水尼龍布料，能抵禦機坪強風和驟雨，內裏是可拆卸式設計，也可獨立作為背心穿著，應對台灣多變的氣候環境。褲裝選用特殊比例的彈性纖維混紡布料，具備極佳的四向伸縮彈性滿足了同仁的實務需求，此外，布料兼具耐磨與易去汙特性；褲管兩側的立體式口袋，能放置手持無線電等執勤器材，大幅提升其實用性。立榮航空表示，機場勤務人員是守護飛安與作業順暢的幕後英雄，長期在戶外高溫或風雨環境下執行航機引導、貨物裝卸等高強度工作，制服不只是專業識別，更是確保作業效率與安全的核心裝備。