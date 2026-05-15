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高雄市議員張博洋今(15)日質詢市長陳其邁，指出立法院通過的國防預算版本與行政院原提版本落差達4,700億元，其中商業採購、國內委製等牽涉國防產業自主項目遭排除，恐造成南部傳產訂單雪上加霜，籲高市府儘速盤點影響範圍。張博洋指出，川習會現正進行式，國民黨市長參選人、立委柯志恩卻發文一下要民進黨不要單邊押寶美國，一下又要政府正視全球供應鏈重組下南部傳產的生存壓力，但柯志恩卻在中央配合國民黨在立院大砍國防預算4700億，對此質詢陳其邁是否認為柯志恩是雙面刀鬼？陳其邁表示，國民黨及民眾黨把預算砍掉，到現在都還沒說明清楚，面對東亞地緣政治反而自我限縮，對國際釋放錯誤訊息，也對台灣國防安全與產業造成影響，支持行政院再提出無人機、無人艇及AI設備的提升計畫。陳其邁進一步指出，高雄在航太及國防產業有非常完整產業鏈，如果有國家支持，對產業轉型有幫助，是國家政策也是經濟政策。尤其高雄市長候選人，包括民進黨的賴瑞隆及國民黨的柯志恩都要很明確的表態，不能一邊砍預算，又說要產業轉型。張博洋說，正是因為大國博弈之下國際供應鏈面臨重組，在產業面臨國際訂單轉移以及關稅等多重壓力時，過去生產的產品利潤面臨下修，更需要政府預算的挹注讓產業有動能持續投入研發、建置新產線，提升產業競爭力以應對國際競爭。張博洋呼籲，雖然行政院有機會再提條例搶救預算落差，但高市府也應該展現積極態度，主動了解產業需求，評估衝擊，並與行政院討論深化南部國防產業鏈的可行性，南部傳產需要的，是政府明確的轉型方向以及實質的訂單，不是柯志恩與國民黨的幹話連篇。