繼「瑤池金母」操盤的主動式ETF 00981A爆紅後，統一投信又出了一檔全新主動ETF主動統一升級50（00403A），首日掛牌就爆出400萬張成交量，創下超狂成績。對此，財經專家阮慕驊指出，掛牌當天不分青紅皂白衝進去的散戶，反而讓握有滿手00403A的造市商躺賺了5%，他提醒，散戶義勇軍別買貴當「盼仔」（盤子）。
散戶不分青紅債白搶進 反平白無故繳了學費
最近市場最熱門、討論最火的一檔ETF，莫過於00403A。阮慕驊近日在臉書上針對這檔ETF指出，00403A掛牌第一個交易日（5月12日）果然「驚天地泣鬼神」，散戶不計價的衝入其中，當日成交量達418.36萬張，刷新台股ETF成交紀錄。超級天量之下，當日00403A的規模直接突破了千億元級別，達到了1176.8億元，單日新增385億元，掛牌首日即榮登千億級台股ETF之列，規模僅次它的同門師兄00981A。但其代價就是當日衝進去的散戶，多數可能是買貴5%，當天收盤價10.8元，相比當天的淨值10.24元，也就是溢價率高達5.47%。
他說，隔天00403A直接下跌超過5%，收盤價大幅收歛溢價。言下之意，掛牌當天不分青紅皂白衝進去的散戶，當了自己搞的大「盼仔」，反而讓握有滿手00403A的造市商躺賺了5%。
不過，他也直言，買貴的人不能怪統一投信，統一投信還特別在官網上提醒投資人溢價過高，不要亂追，「只是投資人根本不看淨價是多少就亂買一通，平白繳了學費。」
主動式ETF規模太大 小心變成另一個市值型ETF！
阮慕驊分析，現在可好了，00403A的規模衝上千億元，操盤經理人反而可能要傷腦筋怎麼把增加的近400億元資金投入市場。否則滿手現金一來有持股下限的法規問題，二來還會有追不上大盤績效的問題。依據5月12日00403A持股報告，股票部位佔71.94%（接近主動式ETF持股下限70%），現金部位佔18.56%、約218.5億元尚未布局。
他認為，原本應該是「皮卡丘」的主動式ETF，現在規模搞到「恐龍級別」，失去靈活和彈性的台股主動式操盤人最強的「選股」和「擇時」特性，他也示警，如果礙於錢太多，基金操盤人只能硬是把錢往大型電子權值股塞，那麼主動式ETF的特性就不見了，就會變成另一個「市值型ETF」。
阮慕驊也示警，主動型基金追求的是Alpha（超額報酬），但規模過大會壓縮Alpha空間。為消化大規模資金，經理人往往必須分散投資到更多標的，或增加權值股比重。因而投資組合會逐漸貼近大盤結構，「投資人付了主動式管理費，最後拿到的卻是接近被動指數的表現。」
他指出，觀察台股主動式ETF的規模排行（5月13日），其中千億級別就兩檔，前五大是00981A、00403A、00992A、00982A、00991A，分屬統一、群益和復華三家投信旗下。當然三家投信長期在台股的績效都是有目共睹，獲得投資人信任其來有自，可是主動式ETF最終還是得拼盤面上的績效分輸贏，不能只靠過去的光芒。
阮慕驊分析，未來一個月記憶體族群股價表現會是關鍵之一。研究00403A的持股（5月13日），它的投組中並沒有南亞科，群聯只佔2.06%，它重倉的前三檔分別是台積電19.24%、奇鋐4.79% 台光電4.27%，接續的重倉股是PCB和載板。這些重倉股沒什麼問題，「但要靠這些重倉拼輸贏不容易，因為別家投信也重倉這些，但如是未來一個月記憶體股大漲，00403A缺了記憶體可能就會輸了。」
不過，他也強調，過去績效不代表未來表現，投資仍需回歸產業趨勢與資金配置，長期來看，耐心與紀律依舊是關鍵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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最近市場最熱門、討論最火的一檔ETF，莫過於00403A。阮慕驊近日在臉書上針對這檔ETF指出，00403A掛牌第一個交易日（5月12日）果然「驚天地泣鬼神」，散戶不計價的衝入其中，當日成交量達418.36萬張，刷新台股ETF成交紀錄。超級天量之下，當日00403A的規模直接突破了千億元級別，達到了1176.8億元，單日新增385億元，掛牌首日即榮登千億級台股ETF之列，規模僅次它的同門師兄00981A。但其代價就是當日衝進去的散戶，多數可能是買貴5%，當天收盤價10.8元，相比當天的淨值10.24元，也就是溢價率高達5.47%。
他說，隔天00403A直接下跌超過5%，收盤價大幅收歛溢價。言下之意，掛牌當天不分青紅皂白衝進去的散戶，當了自己搞的大「盼仔」，反而讓握有滿手00403A的造市商躺賺了5%。
不過，他也直言，買貴的人不能怪統一投信，統一投信還特別在官網上提醒投資人溢價過高，不要亂追，「只是投資人根本不看淨價是多少就亂買一通，平白繳了學費。」
主動式ETF規模太大 小心變成另一個市值型ETF！
阮慕驊分析，現在可好了，00403A的規模衝上千億元，操盤經理人反而可能要傷腦筋怎麼把增加的近400億元資金投入市場。否則滿手現金一來有持股下限的法規問題，二來還會有追不上大盤績效的問題。依據5月12日00403A持股報告，股票部位佔71.94%（接近主動式ETF持股下限70%），現金部位佔18.56%、約218.5億元尚未布局。
他認為，原本應該是「皮卡丘」的主動式ETF，現在規模搞到「恐龍級別」，失去靈活和彈性的台股主動式操盤人最強的「選股」和「擇時」特性，他也示警，如果礙於錢太多，基金操盤人只能硬是把錢往大型電子權值股塞，那麼主動式ETF的特性就不見了，就會變成另一個「市值型ETF」。
阮慕驊也示警，主動型基金追求的是Alpha（超額報酬），但規模過大會壓縮Alpha空間。為消化大規模資金，經理人往往必須分散投資到更多標的，或增加權值股比重。因而投資組合會逐漸貼近大盤結構，「投資人付了主動式管理費，最後拿到的卻是接近被動指數的表現。」
他指出，觀察台股主動式ETF的規模排行（5月13日），其中千億級別就兩檔，前五大是00981A、00403A、00992A、00982A、00991A，分屬統一、群益和復華三家投信旗下。當然三家投信長期在台股的績效都是有目共睹，獲得投資人信任其來有自，可是主動式ETF最終還是得拼盤面上的績效分輸贏，不能只靠過去的光芒。
阮慕驊分析，未來一個月記憶體族群股價表現會是關鍵之一。研究00403A的持股（5月13日），它的投組中並沒有南亞科，群聯只佔2.06%，它重倉的前三檔分別是台積電19.24%、奇鋐4.79% 台光電4.27%，接續的重倉股是PCB和載板。這些重倉股沒什麼問題，「但要靠這些重倉拼輸贏不容易，因為別家投信也重倉這些，但如是未來一個月記憶體股大漲，00403A缺了記憶體可能就會輸了。」
不過，他也強調，過去績效不代表未來表現，投資仍需回歸產業趨勢與資金配置，長期來看，耐心與紀律依舊是關鍵。
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