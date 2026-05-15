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「19標19中」2400萬全拿下！王牌奪標手尹立將回歸

台電斥資96萬元更換企業Logo，由知名設計師聶永真團隊得標，卻意外掀起外界對政府設計標案的討論。隨著聶永真接連承攬台電、中油與經濟部相關設計案，遭質疑是否成為綠營政府「御用設計師」，相關爭議持續延燒。不過，粉專「Ｗetalk高雄」將矛頭指向時任陳菊市府的文化局長尹立，狠酸這名「王牌奪標手」19標19中、2400萬入袋。粉專「Ｗetalk高雄」在臉書發文表示，「笑你們台北天龍國沒見過世面啦！」、「96萬而已，吵個屁？」其認為外界如今對聶永真的質疑，在高雄人眼中根本不值得大驚小怪。粉專更直言，若拿過去高雄市政府標案來比較，聶永真現在承攬的設計案金額，簡直只是「毛毛雨」，因為真正的「王牌奪標手」另有其人。粉專進一步翻出過往爭議，指出尹立曾以「中華民國設計師協會」等相關身分，在陳菊任內參與高雄市政府19項標案，其中更有17案屬於「未公開徵求」與「限制性招標」；而最驚人的，是尹立竟創下「19標，標標命中」的紀錄，總金額高達2409萬3000元，得標率百分之百。「這哪是什麼設計水準的問題！」粉專暗諷，這種政府標案的天選之人，全台灣無人足以超越的王牌奪標手，那才是值得傳頌全國、流芳萬代的故事。不過，更讓粉專訝異的是，尹立今年已宣布將投入高雄市左營、楠梓區議員選舉，再度重返政壇。粉專最後更以戲謔口吻寫下，「這個傳奇的王牌奪標手回來了」，並高喊：「就問你高雄人怕不怕？」