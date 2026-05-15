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美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，將於今（15）日返國。他一早發布了在訪中期間第一則社群貼文，針對中國國家主席習近平的「美國衰落說」進行回應，直言習近平的說法「百分之百正確」，但那指的是前總統拜登政府，並稱美國在自己執政16個月以來，已經「驚人崛起」。川普在訪中行最後一天一早，於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文強調，習近平「祝賀我取得了如此多巨大的成功」，且習近平當時「非常優雅地提到美國或許是一個衰落的國家」，「他指的其實是我們在『瞌睡喬』拜登政府執政的四年裡，所遭受到的巨大損害。就這點而言，他（習近平）百分之百正確。」川普進一步在文中痛批拜登政府時期的亂象，指出美國因為開放邊境、高稅收、全民跨性別、男性參與女性運動、多元平等共融（DEI）、糟糕的貿易協議、猖獗的犯罪以及更多問題，而遭受了難以估量的痛苦。川普表示，在自己政府執政的16個月以來，美國見證了「不可思議的崛起」。他還在文中列舉，包括股市與退休儲蓄計畫屢創新高、在委內瑞拉取得軍事勝利並建立良好關係、對伊朗造成軍事重創、建構地表最強大的軍隊、美國再度成為經濟強權、其他國家對美投資破紀錄高達18兆美元、美國史上最強勁的就業市場，目前在美國工作的人數比以往任何時候都多、終結摧毀國家的DEI政策，「以及其他多到難以立即列舉的成就。」川普表示，兩年前，美國確實是一個正在衰落的國家，「這點我完全同意習主席」，他在文末強調，如今的美國是世界上最炙手可熱的國家，而他也希望中美關係能比以往任何時候都更強大、更好。