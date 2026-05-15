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國民黨中常會13日正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發爭取未果的藍委謝衣鳯強力反彈。她今（15）日更痛斥，自己是否脫黨參選，不應該由魏平政這樣曾脫黨參選過的人替她回答，都已經翻頁了，為什麼還要替她或她的家人回答，「魏平政不是我的家人、也不是謝衣鳯，不應該替我回答任何問題」。針對國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示提名過程都有溝通，謝衣鳯難掩怒氣，表示她已經領便當，所以本來不打算再回應相關的問題。但是否脫黨參選不應該由魏平政曾經脫黨參選過的彰化縣長候選人替她回答，她認為都已經翻頁了，那為什麼還要替她回答？或者是替她家人回答？她必須要重申一次，魏平政不是家人，也不是謝衣鳳本人，不應該為她來回答任何的問題。至於未來魏平政來請益、拜會的話是否會見面，謝衣鳯表示，她必須考量有非常多支持者沒辦法接受這個過程，所以必須要一一安撫他們的心，過程中她認為魏平政、蕭景田跟黨中央應該極力安撫彰化支持者的心，唯有他們的心能夠放下，這件事情才有辦法解決，「我的回應就到此為止」。