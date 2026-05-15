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▲器械皮拉提斯近年的成長，反映女性健康管理需求提升，也代表運動觀念逐漸從外在改變。（圖／業者提供）

▲器械皮拉提斯近年逐步從單一課程體驗，發展為結合身體控制、姿勢調整與肌群協調的系統化訓練。（圖／業者提供）

近年來女性對健康與身體管理的觀念逐漸轉變，從過去以瘦身、體態為主要目標，進一步延伸至對身體感受、生活節奏與長期健康的重視。女性專屬皮拉提斯品牌BPY220表示，在久坐、高壓的工作型態下，疲勞累積、姿勢失衡與核心肌群不足等問題逐漸浮現，明顯帶動器械皮拉提斯市場持續成長。BPY 220品牌說，相較於過往追求短期成果的運動模式，現代女性更重視運動能否融入日常生活，並成為可長期維持的習慣。器械皮拉提斯近年逐步從單一課程體驗，發展為結合身體控制、姿勢調整與肌群協調的系統化訓練，同時也讓運動空間從功能導向，轉向兼具舒適感與生活美學的場域。近年來，BPY220品牌在台灣市場積極拓展據點，並導入紐約古典派皮拉提斯訓練系統。品牌指出，目前學員以26至49歲女性為主，占比約八成，顯示器械皮拉提斯已逐漸成為職場女性，以及熟齡族群日常健康管理的一部分。在台中西屯館上課三個月的楊小姐表示，隨著年齡增長，開始意識到肌力維持的重要性，因此選擇以較溫和且能長期持續的方式進行運動。她認為，規律上課除了改善體態，也讓自己在忙碌生活中找到適度放鬆與平衡。隨著需求增加，市場對課程品質與消費保障的關注也同步提升。部分業者已導入銀行履約保證與價金信託等制度，希望提高課程預收機制的透明度與安全性，讓消費者在選擇運動課程時能有更多保障。除課程本身外，空間便利性與專業服務也成為影響持續運動的重要因素。BPY 220目前全台已設有23處據點，並規劃於2026年拓展至30家場館，預計新增桃園、台中、台南與高雄等地據點。其中，台中豐原館將於5月18日開幕，並推出免費體驗課程，希望吸引更多女性接觸器械皮拉提斯。業界表示，器械皮拉提斯近年的成長，不僅反映女性健康管理需求提升，也代表運動觀念逐漸從外在改變，轉向對身體狀態與生活品質的整體重視。當運動成為日常生活的一部分，也逐漸形成兼顧健康、自我照顧與生活平衡的新型態生活風格。